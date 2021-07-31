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Суббота, 31 июля, 2021
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Пропавшую 14-летнюю костромичку нашли в Кадые через два дня

Елена Лобанова
Пропавшую 14-летнюю костромичку нашли в Кадые через два дня
Изображение Anja🤗#helpinghands#stayathome #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay
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Полицейские нашли 14-летнюю школьницу, которая пропала несколько дней назад в Костроме. Девочка находилась в Кадые вместе с молодым человеком. Об этом сообщает K1news

Подросток исчезла из дома 28 июля. Ориентировки на девушку разослали по всем районам области. Пропавшую случайно заметил местный участковый на улице. 

Однако школьница была не одна, а в компании молодого человека. Оказалось, что это ее возлюбленный. В социальных сетях многие уверяют, что дети сбежали из-за того, что родители были против их отношений.

Подростки уехали от дома за 140 км.

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