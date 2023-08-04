Прокуратура приехала к дому на улице Васильевской, где группа подростков терроризирует жителей

Как сообщает «Новая газета. Рязань», после публикаций в СМИ к дому приехал отряд полиции и прокуратуры.

Публикации о группе подростков, терроризирующих целый жилой дом в Дашково-Песочне, появились в СМИ несколько днями ранее. Дети ходят в кибер-клуб, расположенный в доме №7 на Васильевской, а затем перемещаются во двор, где курят, мусорят и ведут себя неуважительно с жильцами многоэтажки.

После массовых сообщений в соцсетях и СМИ прокуратура начала проверку по вопросу нарушения жилищных прав граждан.