Пятница, 4 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

Прокуратура приехала к дому на улице Васильевской, где группа подростков терроризирует жителей

7info 2

Как сообщает «Новая газета. Рязань», после публикаций в СМИ к дому приехал отряд полиции и прокуратуры.

Публикации о группе подростков, терроризирующих целый жилой дом в Дашково-Песочне, появились в СМИ несколько днями ранее. Дети ходят в кибер-клуб, расположенный в доме №7 на Васильевской, а затем перемещаются во двор, где курят, мусорят и ведут себя неуважительно с жильцами многоэтажки.

После массовых сообщений в соцсетях и СМИ прокуратура начала проверку по вопросу нарушения жилищных прав граждан.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рязанская область отправила в Херсон канцелярские товары

Рязанская область отправила в подшефный регион большую партию канцелярских товаров.

На 19 улицах Рязани провели ямочный ремонт

Мэрия отчиталась о результатах ямочного ремонта на текущей неделе.

Девушка, которой перерезали горло, была тренером депутата в Воронеже

Депутат воронежской Гордумы Артем Рымарь рассказал в Telegram-канале о девушке, которую позавчера убили в подъезде на улице Лидии Рябцевой. По его словам, девушка помогала ему заниматься спортом. «Знал Алину лично, ходил к ней на персональные тренировки. Замечательная девушка, чуткий тренер, любящая мать», – написал Рымарь. Парламентарий призвал найти негодяя, который...

Жителей Калининграда напугали звуки взрывов на Сельме

Калининградцы пожаловались на громкие звуки, напоминающие взрывы, на Сельме, сообщил портал «Клопс». По словам одного из очевидцев, прогремело около пяти раз, шум также было слышно на улице Сибирякова. «Предполагаю, что учения проходят. Весь район в шоке от таких звуков», – отметила калининградка. В полиции пояснили, что причиной случившегося стали запланированные...

В Рязани открылась подстанция 110 кВ «Развитие» имени Героя России А.С. Курганова

4 августа был введен в работу центр питания 110 кВ «Развитие» имени Героя Российской Федерации, гвардии капитана Алексея Сергеевича Курганова. С воинскими почестями открыт расположенный на территории энергообъекта бюст Алексея Сергеевича.

Рязанцы стали чаще путешествовать по своему региону

В рейтинге туринтересов область поднялась с 6 на 4 место, пишет Рязаньстат.

Павел Малков уволил двух руководителей сферы ЖКХ региона

Губернатор уволил министра ТЭК и ЖКХ Дмитрия Устинова и и.о. руководителя фонда капремонта многоквартирных домов Виталия Дубровина.

Отменят ли бесплатную медицинскую помощь в России? Эксперты медицинского страхования ответили на самые волнующие вопросы

С 1 сентября 2023 года вступят в силу новые Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденные Правительством РФ.

Стало известно, кто сыграет главные роли в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь»

Создатели российской версии сериала «Постучись в мою дверь» официально объявляют имена и фамилии актёров, которые исполнят главные роли в проекте.

Тендер по проекту моста-дублёра через Оку в Рязани приостановлен

Жалобу в Управление ФАС по региону на заказчика работ, Дирекцию дорог Рязанской области, подала проектно-реставрационная компания «Таласса».

«АиФ» организовал проект к 95-летию поэта Андрея Дементьева

Творчество поэта поможет понять ценность традиционных для нашей страны духовно-нравственных ориентиров. В этом году исполняется 95 лет со дня рождения классика новой русской поэзии, лауреата Государственной премии СССР Андрея Дементьева. В честь этого события издательский дом «Аргументы и факты» организовал культурно-просветительский проект «Всё начинается с любви». Пронзительная лирика Андрея Дементьева называли по-разному – кто-то...

Из-за капремонта теплосетей на улице Грибоедова изменится схема движения транспорта

Движение ограничат на участке дороги с круговым движением от пересечения с улицей Фирсова до пересечения с улицей Попова.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации