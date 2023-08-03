Группа подростков терроризирует многоэтажку на окраине Рязани

Группа подростков терроризирует многоэтажный жилой дом на улице Васильевская, 7, сообщает телеграм-канал «Новая газета — Рязань».

Дети посещают кибер-клуб, расположенный в здании. Раньше посетителями игрового заведения были люди в возрасте 25-30 лет, проблем с ними у местных жителей не возникало.

В этот году самыми активными гостями клуба стали подростки. После игр собираются во дворе.

— Они наших детей держат в страхе, не пропускают, обзывают, поливают водой. В итоге наши дети вынуждены уходить гулять в соседние дворы, они уже боятся идти на свою площадку, — рассказала местная жительница журналистам.

Со взрослыми подростки ведут себя хамски, плюют, сорят, курят. Охранника клуба, делающего замечания, ребята не боятся.

Взрослые посетители перестали приходить в клуб, отмечает издание. В интернете встречаются негативные отзывы на поведение детей.

По словам местной жительницы, по вечерам у дома собираются компании по 30-40 человек, на замечания не реагируют, посылают взрослых матом.