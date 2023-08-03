Группа подростков терроризирует многоэтажку на окраине Рязани

Группа подростков терроризирует многоэтажный жилой дом на улице Васильевская, 7, сообщает телеграм-канал «Новая газета — Рязань».
Дети посещают кибер-клуб, расположенный в здании. Раньше посетителями игрового заведения были люди в возрасте 25-30 лет, проблем с ними у местных жителей не возникало.
В этот году самыми активными гостями клуба стали подростки. После игр собираются во дворе.
Со взрослыми подростки ведут себя хамски, плюют, сорят, курят. Охранника клуба, делающего замечания, ребята не боятся.
Взрослые посетители перестали приходить в клуб, отмечает издание. В интернете встречаются негативные отзывы на поведение детей.
По словам местной жительницы, по вечерам у дома собираются компании по 30-40 человек, на замечания не реагируют, посылают взрослых матом.