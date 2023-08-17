Четверг, 17 августа, 2023
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Прокуратура начала проверку после сообщения о свалке у Солотчинского моста

7info
Фото: t.me/prokrzn

Прокуратура Рязанского района начала проверку исполнения законодательства об обращении с отходами после сюжета о несанкционированной свалке под Рязанью, сообщил телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

При наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечает пресс-служба ведомства.

О свалке, образовавшей вблизи Солотчинского моста, рассказала ГТРК «Ока». Рядом с трассой нашли горы строительного мусора: старые оконные рамы, двери, потрёпанную мебель.

На свалку выкинули испорченные арбузы, на площадке ощущается гнилостный запах.

Прокуратура начала проверку после сообщения о свалке у Солотчинского моста
Фото: t.me/prokrzn

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