Председатель Рязоблдумы Аркадий Фомин заявил, что регион продолжает курс на развитие

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин посетил одно из предприятий ГК «Точинвет». Руководство компании передало свои предложения по совершенствованию мер поддержки производств в условиях санкций.

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Аркадий Фомин отметил, что, несмотря на сложные экономические условия, Рязанская область продолжает курс на развитие. Одним из стратегически важных решений он назвал создание по инициативе губернатора Николая Любимова Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения и кооперации субъектов центральной России.

«Инфраструктура Ассоциации позволит нам аккумулировать информацию о потребностях предприятий, запросах потребительского рынка и приглашать в свои технопарки резидентов, которые будут производить заведомо востребованную продукцию под конкретный рынок сбыта. Уверен, что сегодняшние кризисные явления, вызванные санкциями, только укрепят нашу экономику, позволят региону стать еще сильнее», – заявил председатель областной Думы.

Аркадий Фомин привел в пример работу ГК «Точинвест».