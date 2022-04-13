Председатель Рязоблдумы Аркадий Фомин заявил, что регион продолжает курс на развитие

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин посетил одно из предприятий ГК «Точинвет». Руководство компании передало свои предложения по совершенствованию мер поддержки производств в условиях санкций.
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Аркадий Фомин отметил, что, несмотря на сложные экономические условия, Рязанская область продолжает курс на развитие. Одним из стратегически важных решений он назвал создание по инициативе губернатора Николая Любимова Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения и кооперации субъектов центральной России.
Аркадий Фомин привел в пример работу ГК «Точинвест».