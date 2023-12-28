Четверг, 28 декабря, 2023
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Наталья Гришина рассказала о подготовке к президентским выборам в Рязанской области

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Наталья Гришина, председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель Общественной палаты Рязанской области, директор библиотеки им. Горького, рассказала о ходе подготовки к выборам президента в регионе.

По словам Гришиной, с 2018 года в Рязанской области, как и во всей стране, работают общественные штабы и группы по организации общественного контроля за ходом голосования. Сейчас в регионе уже формируются группы общественных наблюдателей на предстоящих выборах – их будет более 3 тысяч, они представят интересы всех граждан.

Избирательные комиссии и общественные наблюдатели также будут вести контроль за ходом голосования на всех его этапах.

Видеонаблюдения и видеофиксация, подчеркнула Гришина, позволят гарантировать открытость и честность избирательных процедур. На территории Общественного штаба будут размещены мониторы, с помощью которых можно контролировать ход выборов.

Также Гришина отметила большую гибридную информационную войну, которая признана дискредитировать будущие выборы. В связи с этим от каждой политической партии, общественного объединения и избирателя зависят итог голосования и будущее страны.

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