Наталья Гришина рассказала о подготовке к президентским выборам в Рязанской области

Наталья Гришина, председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель Общественной палаты Рязанской области, директор библиотеки им. Горького, рассказала о ходе подготовки к выборам президента в регионе.

По словам Гришиной, с 2018 года в Рязанской области, как и во всей стране, работают общественные штабы и группы по организации общественного контроля за ходом голосования. Сейчас в регионе уже формируются группы общественных наблюдателей на предстоящих выборах – их будет более 3 тысяч, они представят интересы всех граждан.

Избирательные комиссии и общественные наблюдатели также будут вести контроль за ходом голосования на всех его этапах.

Видеонаблюдения и видеофиксация, подчеркнула Гришина, позволят гарантировать открытость и честность избирательных процедур. На территории Общественного штаба будут размещены мониторы, с помощью которых можно контролировать ход выборов.

Также Гришина отметила большую гибридную информационную войну, которая признана дискредитировать будущие выборы. В связи с этим от каждой политической партии, общественного объединения и избирателя зависят итог голосования и будущее страны.