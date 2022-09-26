После трагедии в ижевской школе Сорокина поручила проверить защищённость всех образовательных учреждений Рязани

После трагедии в школе в Ижевске Елена Сорокина поручила провести проверку защищенности образовательных учреждений города, а также работы всех систем – видеонаблюдения, тревожных кнопок. Поручение мэр Рязани дала во время совещания с подчинёнными 26 сентября. Совещание началось с минуты молчания.

Сорокина также отметила, что необходимо проработать вопрос о возможном закрытии территорий школ и детских садов после начала образовательного процесса. Ограничить пребывание посторонних людей в учреждениях.

Как отметили в управлении образования и молодежной политики администрации, с персоналом школ проведены инструктажи, назначены внеплановые тренировки. Кроме того, предпринимаются меры о закрытии сквозных проездов.

Кроме вопроса усиления мер антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях, на заседании обсудили темы прохождения отопительного сезона, благоустройства общественных пространств, ремонт дорог и дворов.

Также глава администрации озвучила кадровые изменения. Так, исполнять обязанности руководителя МУП «РГРЭС» будет Марк Мороз, ранее находящийся в должности заместителя руководителя предприятия.