В сентябре прошлого года в России была объявлена частичная мобилизации. Ожидается ли новая волна мобилизации в этом или в следующем году — вопрос, которым задаются многие россияне. Чёткий ответ на него дала популярная российская провидица Галина Янко в интервью МК.
Янко сообщает: новой волны мобилизации в России она не увидела. По её словам, люди будут идти в армию добровольно, чтобы скорее урегулировать ситуацию. Добиться победы удастся благодаря народному единению.
Что касается попыток расшатать ситуацию внутри нашей страны, то все они, если верить ясновидящей Галине Янко, провалятся: