В сентябре прошлого года в России была объявлена частичная мобилизации. Ожидается ли новая волна мобилизации в этом или в следующем году — вопрос, которым задаются многие россияне. Чёткий ответ на него дала популярная российская провидица Галина Янко в интервью МК.

Янко сообщает: новой волны мобилизации в России она не увидела. По её словам, люди будут идти в армию добровольно, чтобы скорее урегулировать ситуацию. Добиться победы удастся благодаря народному единению.

Что касается попыток расшатать ситуацию внутри нашей страны, то все они, если верить ясновидящей Галине Янко, провалятся:

— Те, кто уехал, уже сейчас начинают потихоньку возвращаться, понимая, что СВО на Украине была неизбежна, — заявила она.