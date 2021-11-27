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Суббота, 27 ноября, 2021
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Опасность нового омикрон-штамма коронавируса сравнили с Эболой

Александр Ильин

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Монтгомери считает, что новый омикрон-штамм коронавируса угрожает людям в той же степени, что и вирус Эбола, пишет РИА Новости. 

По словам Монтгомери, новая мутация столь же заразна, как и «дельта», и столь же опасна, как Эбола. 

Вместе с тем глава WMA отметил, что пока точных данных о рисках омикрон-штамма коронавируса нет. Однако можно говорить о том, что он крайне заразен. 

Также Монтгомери отметил, что теперь, вероятно, повторную вакцинацию от COVID-19 потребуется проводить ежегодно. 

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