Опасность нового омикрон-штамма коронавируса сравнили с Эболой

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Монтгомери считает, что новый омикрон-штамм коронавируса угрожает людям в той же степени, что и вирус Эбола, пишет РИА Новости.

По словам Монтгомери, новая мутация столь же заразна, как и «дельта», и столь же опасна, как Эбола.

Вместе с тем глава WMA отметил, что пока точных данных о рисках омикрон-штамма коронавируса нет. Однако можно говорить о том, что он крайне заразен.

Также Монтгомери отметил, что теперь, вероятно, повторную вакцинацию от COVID-19 потребуется проводить ежегодно.