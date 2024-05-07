Мэрия Рязани не планирует включать отопление в городе

В Рязани не будут возобновлять отопительный сезон. Об этом заявила мэрия города.

«Действующее законодательство не предусматривает возможность возобновления централизованного теплоснабжения после окончания отопительного сезона», — сообщается на сайте администрации.

Также отмечается, что возобновление отопительного сезона нецелесообразно, так как запуск отопления занимает около недели. Если начать пуск отопления сейчас, то процесс завершится, когда уже по прогнозам Гидрометцентра наступит потепление.

В Рязани отопительный сезон продолжался с 2 октября 2023 по 24 апреля 2024 года.

7 мая стало известно, что в Москве и Подмосковье по распоряжению Собянина из-за холодов решили возобновить отопление домов. Об этом пишет МК.