Вторник, 7 мая, 2024

Прокуратура проводит проверку после пожара на улице Молодёжной в Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: прокуратура Рязанской области

Прокуратура Московского района Рязани проводит проверку по факту пожара, который произошёл сегодня в квартире по улице Молодёжной.

По предварительным данным, в однокомнатной квартире на седьмом этаже дома № 11 по улице Молодёжной произошло возгорание парафиносодержащей смеси, которая была сосредоточена на кухне.

Собственнику жилого помещения была оказана медицинская помощь.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, в том числе соблюдению законодательства в сфере безопасности при эксплуатации газового оборудования.

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