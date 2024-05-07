Прокуратура проводит проверку после пожара на улице Молодёжной в Рязани

Прокуратура Московского района Рязани проводит проверку по факту пожара, который произошёл сегодня в квартире по улице Молодёжной.

По предварительным данным, в однокомнатной квартире на седьмом этаже дома № 11 по улице Молодёжной произошло возгорание парафиносодержащей смеси, которая была сосредоточена на кухне.

Собственнику жилого помещения была оказана медицинская помощь.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, в том числе соблюдению законодательства в сфере безопасности при эксплуатации газового оборудования.