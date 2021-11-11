Ограбивший таксиста 23-летний рязанец оказался причастен к краже велосипеда у курьера

В Рязани 23-летний парень, который ранее ограбил таксиста, оказался причастен к краже велосипеда у 22-летнего доставщика еды. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Как выяснили полицейские, курьер доставлял продукты на велосипеде. Выполняя очередной заказ, он забыл пристегнуть транспорт парковочным тросиком. Этим воспользовался злоумышленник, который угнал велосипед и уехал на нём.

Позже молодой человек продал его случайному знакомому.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.