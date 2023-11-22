Новую газовую заправку откроют в Липецке

На улице Ферросплавной в Липецке откроют новую газовую заправку. Разрешение на возведение автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) выдал департамент градостроительства мэрии.

Заправка будет работать круглосуточно, одновременно заправляться смогут 2 автомобиля. Кроме легковушек, АГНКС бедт принимать грузовики, автобусы.

— Также предусмотрен монтаж пяти дополнительных топливозаправочных островков на перспективу развития предприятия, без технологической обвязки, — говорится в сообщении мэрии Липецка.

Среднее время заправки на новом объекте — 12 минут, за час заправляются 10 машин. При открытии 5 новых колонок появится возможность проводить 35 заправок в час.