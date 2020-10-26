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Новости РязаниОбщество

Закон о химической кастрации педофилов готовят к внесению

7info7

Химическую кастрацию в качестве одной из принудительных мер для педофилов готовятся прописать в Уголовном кодексе. Как выяснили «Известия», законопроект, содержащий такие поправки, в ближайшее время будет внесен в Госдуму депутатами от «Единой России». Речь идет об изменении статьи 99 «Виды принудительных мер медицинского характера» и 101.1 «Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях».

Статью 99 предлагается дополнить таким видом принудительных мер медицинского характера как «химическая кастрация». В статье 101.1 необходимо ввести в законодательство термин «химическая кастрация», дать его определение и раскрыть с точки зрения уголовного законодательства. Под этим термином мы предлагаем понимать «введение в организм препаратов, которые подавляют сексуальное влечение. Их перечень должно будет определить правительство РФ, — пояснил «Известиям» автор законопроекта депутат Госдумы Анатолий Выборный.

По его словам, также будут внесены поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

Как сообщил депутат, причиной появления законопроекта стал рост преступлений в отношении несовершеннолетних. С 2016 года он составил примерно 20%. По итогам 2019 года согласно официальной статистике Генпрокуратуры совершено 1266 таких преступлений, отметил депутат, обративший внимание, что такие преступления совершают граждане, страдающие сексуальными расстройствами.

Подробнее читайте в материале «Известий»: За детей ответят: кастрацию педофилов предлагают прописать в УК

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