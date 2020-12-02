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В Рязанской области выявлен ещё 121 случай заражения коронавирусом

7info

В среду, 2 декабря, в Рязанской области выявлен ещё 121 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 

Темп прироста за сутки – 0,9%. Заболеваемость на 100 тыс населения – 10,76, это меньше общероссийского показателя – 17,26.

Всего же с начала пандемии в Рязани и области выявлено уже 14 тыс 299 человек с подтверждённым COVID-19.

В опергруппе правительства отметили, что все необходимые мероприятия для борьбы с коронавирусом осуществляются в полном объёме.

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