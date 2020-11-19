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В Рязани проходят юридические консультации для НКО

Елена Лобанова

В четверг, 19 ноября, в Рязани прошло еще одна встреча в рамках проекта «Юридические консультации для НКО». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Мероприятие было организовано для представителей общественных организаций и граждан со всех районов области. На встрече обсудили порядок регистрации, ликвидации НКО, внесение изменений в Устав. 

Реализация данного проекта на территории Рязанской области продолжится. Так, в четверг, 26 ноября, эксперты обсудят «Роль института медиации при разрешении социальных конфликтов».

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