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Новости РязаниОбщество

В Рязани идёт Цифровая неделя финансовой осмотрительности

7info7

Последняя неделя ноября стала в Рязанской области Цифровой неделей финансовой осмотрительности населения. В рамках недели запланированы лекции, семинары, финансовый диктант для студентов вузов, квиз для учащихся средних учебных заведений и многое другое. Мероприятия проходят с 23 по 27 ноября в онлайн-формате.

По данным Банка России, только за 6 месяцев 2020 года общий объём финансовых операций без согласия клиента в целом по стране составил 4 млрд рублей. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Зафиксировано более 360 тысяч несанкционированных операций. Мошенники используют социальную инженерию при обзвонах, создают поддельные сайты, рассылают сообщения с зараженными файлами.

Чтобы эффективно распознавать злоумышленников и противодействовать им, необходимо обладать достаточным уровнем знаний. Задача Цифровой недели финансовой осмотрительности – «вооружить» рязанцев проверенной информацией, чтобы они могли защитить свои деньги от мошенников, — говорит управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов.  

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