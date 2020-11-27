Пятница, 27 ноября, 2020
1.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Новый сервис печати «Ростелекома» включен в единый реестр отечественного ПО

7info7

«Ростелеком» завершил разработку удобного и безопасного решения «Сервис печати», который был включен в единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Это уникальный автоматизированный сервис, объединяющий функции управления печатью и непрерывного онлайн-мониторинга за работой принтеров. С помощью мобильного приложения «Ростелекома», доступного пользователям устройств на базе iOS и Android, заказчики могут формировать персональные очереди печати, сканировать, копировать и повторно распечатывать документы.

Решение «Ростелекома» стало важным инструментом перехода на отечественное ПО в России, поскольку позволяет обеспечить импортонезависимый стек  при организации сервисов печати внутри предприятия. Учитывая разрозненность оборудования для организации печати в компаниях, ИТ-решение «Ростелекома» становится актуальным и будет востребовано не только внутри страны, но и за рубежом.

Мы запустили независимую платформу печати с безграничными возможностями адаптации к потребностям заказчиков. Это единственный зарегистрированный в нашей стране сервис, который не привязан к вендорам или моделям оборудования. Доступ к системе осуществляется через стандартный веб-браузер. При этом не требуется установка дополнительного ПО и модулей, что значительно расширяет возможности выбора техники. “Сервис печати” внедрен на базе продукта “СКИТ ”, также разработанного “Ростелекомом”. Использование нашими клиентами отечественного софта позволит ускорить процесс импортозамещения в ИТ-сфере, — отметил вице-президент ПАО «Ростелеком» — директор МРФ «Центр» Дмитрий Ким.

В условиях, когда федеральные и местные органы власти, а также компании с госучастием должны до 2021 года перейти на российское ПО, «Сервис печати» находит применение в различных отраслях экономики. Успешно запущены пилотные проекты в компаниях, занимающихся авиационными и железнодорожными перевозками, образовательных учреждениях и органах государственного управления. Только в офисах «Ростелекома» цифровое решение отслеживает работоспособность 6 500 принтеров.

Наш сервис печати непрерывно контролирует более 25 важнейших показателей техники. Среди них статус, уровень бумаги в лотках, состояние картриджей и расходных материалов, различные счетчики и журналы событий оборудования. Авторизация пользователей и управление очередями печати производятся через мобильное приложение. Выбор конкретного принтера, на который необходимо вывести задание, осуществляется с помощью сканирования QR-кода, — сказал заместитель директора — директор по информационным технологиям МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Константин Зверев.

В 2021 году провайдер планирует расширить функциональность сервиса: появится возможность биометрической идентификации пользователей, электронный архив документов дополнится возможностью фонового распознавания текста и расширенного поиска. Также «Ростелеком» задействует искусственный интеллект, который будет оценивать основные характеристики работы тысяч принтеров для точного прогноза динамики потребления расходных материалов каждого устройства.

Для выполнения проектов «Ростелеком» использует собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные ИТ-решения. Компания имеет большой опыт построения сетей и информационных систем — многие крупные отечественные предприятия и государственные структуры пользуются услугами компании как для организации работы, так и для оказания услуг населению.

Более подробно ознакомиться с реализованными проектами можно на сайте компании.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости Рязани

Четыре улицы Рязани останутся без света

Речь идёт о посёлке Южный. Там буду проводить валку аварийных деревьев. Работы начнутся в 9.30 и завершатся к 15.30.
Узнать больше
Администрация

Сорокина проверила возведение пристройки к детсаду № 10 в Рязани

Пристройку возводят в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани». Работы на объекте идут по графику.
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанские росгвардейцы наградили победителей конкурса детского рисунка, посвященного Дню матери

В преддверии Дня матери в Управлении Росгвардии по Рязанской области подвели итоги конкурса детского рисунка «Любимой маме». Мероприятие проводилось среди детей сотрудников...
Узнать больше
Администрация

Елена Сорокина дала поручения по уборке города

В понедельник, 23 ноября, мэр Рязани Елена Сорокина провела рабочее совещание с руководителями структурных подразделений. Главной темой для обсуждения стало ухудшение погоды...
Узнать больше
Новости мира

Банк «Открытие» запустил кобрендовые карты MasterCard «Аэрофлот» с повышенным начислением миль и привилегиями в «Шереметьево»

Банк «Открытие» запустил новый карточный продукт для путешественников – «Открытие Аэрофлот». Клиенты банка могут получить до 2 миль в программе лояльности «Аэрофлота»...
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанцам рассказали, как выбрать надёжного застройщика

Специалисты в строительной области рассказали, как выбрать надёжного застройщика, который не обманет, вовремя исполнит свои обязательства и предоставит квартиру, отвечающую ожиданиям.
Узнать больше
Новости Рязани

Археологи показали первое дорожное покрытие моста через Лыбедский бульвар

В центре Рязани продолжается ремонт Астраханского моста через Лыбедский бульвар. Археологи, которые контролируют ремонтные работы, показали первое дорожное покрытие моста.
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанская область присоединилась к онлайн-марафону старта нового сезона ночной хоккейной лиги

В воскресенье, 22 ноября, состоялся «Марафон Ночной лиги», во время которого от Камчатки до Москвы прошли выставочные и регулярные матчи, посвященные началу десятого сезона.
Узнать больше
Новости Рязани

Продукция Рязанской НПК включена в общероссийский каталог «100 лучших товаров России»

Продукция Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть», стала победителем престижного Всероссийского конкурса качества «100 лучших товаров России-2020». Почетного звания лауреата Программы...
Узнать больше
Новости мира

Долги за ЖКУ в РФ могут вырасти в полтора раза в 2021 году

В 2021 году в России может в полтора раза вырасти объем долгов граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом «Известиям» заявила директор...
Узнать больше
Новости Рязани

На окраине Рязани из-за аварии отключили холодную воду

27 ноября на окраине Рязани отключили холодную воду. Причина – авария, пишет мэрия. Аварийно-восстановительные работы начались в 9.30 и...
Узнать больше
Новости мира

Назван чрезвычайно полезный для мозга напиток

Учёные назвали напиток, который очень полезен для сосудистой системы и мозга человека. Речь идёт о какао. Как пишет РИА...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+