Новый сервис печати «Ростелекома» включен в единый реестр отечественного ПО

«Ростелеком» завершил разработку удобного и безопасного решения «Сервис печати», который был включен в единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Это уникальный автоматизированный сервис, объединяющий функции управления печатью и непрерывного онлайн-мониторинга за работой принтеров. С помощью мобильного приложения «Ростелекома», доступного пользователям устройств на базе iOS и Android, заказчики могут формировать персональные очереди печати, сканировать, копировать и повторно распечатывать документы.
Решение «Ростелекома» стало важным инструментом перехода на отечественное ПО в России, поскольку позволяет обеспечить импортонезависимый стек при организации сервисов печати внутри предприятия. Учитывая разрозненность оборудования для организации печати в компаниях, ИТ-решение «Ростелекома» становится актуальным и будет востребовано не только внутри страны, но и за рубежом.
В условиях, когда федеральные и местные органы власти, а также компании с госучастием должны до 2021 года перейти на российское ПО, «Сервис печати» находит применение в различных отраслях экономики. Успешно запущены пилотные проекты в компаниях, занимающихся авиационными и железнодорожными перевозками, образовательных учреждениях и органах государственного управления. Только в офисах «Ростелекома» цифровое решение отслеживает работоспособность 6 500 принтеров.
В 2021 году провайдер планирует расширить функциональность сервиса: появится возможность биометрической идентификации пользователей, электронный архив документов дополнится возможностью фонового распознавания текста и расширенного поиска. Также «Ростелеком» задействует искусственный интеллект, который будет оценивать основные характеристики работы тысяч принтеров для точного прогноза динамики потребления расходных материалов каждого устройства.
Для выполнения проектов «Ростелеком» использует собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные ИТ-решения. Компания имеет большой опыт построения сетей и информационных систем — многие крупные отечественные предприятия и государственные структуры пользуются услугами компании как для организации работы, так и для оказания услуг населению.
Более подробно ознакомиться с реализованными проектами можно на сайте компании.