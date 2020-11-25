На нескольких улицах Рязани в среду отключат холодную воду

В среду, 25 ноября, холодную воду в Рязани отключат на нескольких улицах. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии отмечается, что причина отключения – аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

С 9 до 17 часов без холодной воды придётся обходиться жильцам дома №3 на улице Чкалова, домов №№4, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3 на улице Профессора Никулина; домов №10 и №15 на улице Димитрова; домов с 4 по 40 на улице Луговой.

Кроме того, на то же время отключат холодную воду в домах с 1 по 5 в 1-м Дачном переулке; в домах №№2, 4, 6, 8, 10 на улице 1-е Бутырки и в доме №1 на улице 2-е Бутырки.