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МХК «Рязань-ВДВ» одержал тринадцать побед подряд

7info

В августе 2020 года было подписано соглашение о переименовании команды молодёжной хоккейной лиги «Рязань» в «Рязань-ВДВ». На торжественном мероприятии перед хоккеистами выступил временно исполняющий обязанности командующего воздушно-десантными войсками, генерал-майор Анатолий Концевой. Он отметил, что хоккеистам теперь нужно гордо нести знамя ВДВ! Ведь лозунг «Натиск. Отвага. Победа» говорит о том, что переименованная команда должна всегда стремиться к наивысшему результату». 

Получение нового название положительно сказалось на игре молодежной команды, ведь хоккеисты, действительно, начали показывать прекрасный результат. 

В предыдущей домашней серии «Рязань-ВДВ» дважды ушла со льда победителем, набрав 4 очка из 4 возможных, и к выездной серии подошла с внушительным результатом: второе место в турнирной таблице, 11 побед подряд, 22 очка в 13 играх, лидерство по количеству заброшенных шайб.

Первой игрой выездной серии стала встреча с «Локо-Юниором». Ярославская команда, которая входит в систему «Локомотива», всегда является серьезным соперником, но «десантники», показав все свое мужество и настойчивость, не остановились на отметке в одиннадцать победных матчей и одержали двенадцатую победу, обыграв хозяев льда со счетом 1:0. Из Ярославля команда отправилась в Рыбинск, где вышла на лед против местного «Полета». Столкнувшись с упорным сопротивлением соперника, «Рязань-ВДВ» забросила две шайбы на старте игры, и по ходу, несмотря на желание хозяев льда сравнять счет, вернула себе преимущество в две шайбы – 4:2 и, таким образом, одержала свою тринадцатую победу подряд.

Рязанская молодежка расположилась на втором месте турнирной таблицы, от лидерства ее отделяют всего два очка. 

2 декабря у молодежной команды «Рязань-ВДВ» начнется домашняя серия игр. Мы приглашаем зрителей поддержать наших хоккеистов, ведь от вашего присутствия зависит результат каждой игры! Особенно приглашаются представительницы прекрасного пола, ведь Рязань не только столица ВДВ, но и родина самых красивых девушек в России.

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