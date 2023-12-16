Суббота, 16 декабря, 2023
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Невестка задушила свекровь подушкой в Тюменской области

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Ишимский городской суд вынес приговор жительнице Тюменской области, которую признали виновной в убийстве свекрови, пишет 72.RU.

По данным издания, мать ее мужа относилась к невестке как к прислуге и никогда не была ей довольна. При этом мужчина бил супругу, а свекровь помогала ему выгонять ее из дома.

При этом из-за болезни женщина ухаживала за пожилой родственницей, которая почти не могла ходить. Та же в ответ называла ее «санитаркой».

«Она устала терпеть издевательства, угрозы, оскорбления и побои», – говорится в публикации.

В день убийства подсудимая выпила алкоголь. Потом услышала, как ее зовет свекровь, и пошла к ней в комнату и начала наводить порядок. В результате ссоры она схватила подушку, повалила обидчицу на спину и положила ей на лицо подушку и прижала со всей силы.

В итоге девушку приговорили к шести годам в колонии общего режима.

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