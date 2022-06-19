Насильник 5-летней девочки в Костроме отказался признать вину в ее убийстве

Обвиняемый в убийстве 5-летней девочки Вероники Николаевой в Костроме 24-летний Владимир Беляков отказался признать вину, пишет K1NEWS.RU.

Ранее мужчина и его сообщник полностью признали свою вину. Согласно проведенной экспертизе, их признали вменяемыми.

Однако на последнем судебном заседании Беляков частично отказался от своих показаний. Так, он не признает свою вину в убийстве. При этом злоумышленник согласен с обвинениями в изнасиловании ребенка.

Следующее судебное заседание назначено на 21 июня.