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Воскресенье, 19 июня, 2022

Насильник 5-летней девочки в Костроме отказался признать вину в ее убийстве

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Насильник 5-летней девочки в Костроме отказался признать вину в ее убийстве

Обвиняемый в убийстве 5-летней девочки Вероники Николаевой в Костроме 24-летний Владимир Беляков отказался признать вину, пишет K1NEWS.RU.

Ранее мужчина и его сообщник полностью признали свою вину. Согласно проведенной экспертизе, их признали вменяемыми.

Однако на последнем судебном заседании Беляков частично отказался от своих показаний. Так, он не признает свою вину в убийстве. При этом злоумышленник согласен с обвинениями в изнасиловании ребенка.

Следующее судебное заседание назначено на 21 июня.

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