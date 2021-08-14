Народные приметы 15 августа: что нельзя и что можно делать в Степанов день

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Пятнадцатый день августа в народном календаре носит название Степанов. В эту дату наши предки следили за домашним скотом, особенно за лошадьми. Считалось, что те, у кого в хозяйстве есть лошади, могут привлечь в этот день в дом большую удачу. А если накормить и помыть коня 15 августа, стоит ждать богатства и процветания.

Что нельзя и что можно делать в Степанов день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 15 августа

Традиционно на Степана крестьяне завершали сенокосную пору. В честь этого они устраивали праздник. Собранное сено обязательно нужно успеть убрать на сеновал до 15 августа. Иначе заготовленная трава начнёт гнить.

Девушки в этот день выходили в поля и собирали так называемый «Степанов венок». Искали клевер, пижму, полынь и другие полезные летние травы. Венок приносили домой и вешали в «красный угол» под иконами. Считалось, что он приносит в дом мир, согласие, исцеляет и уберегает от злых духов. Кстати, сила магического венка сохраняется до следующего лета, поэтому его ни в коем случае нельзя снимать.

На Степанов день нельзя обижать лошадей. К благородным животным, которые считались покровителями этой даты, подобает сегодня относиться с большим уважением. Лошадь необходимо, накормить, напоить и искупать. Тогда в вашу жизнь придёт большое счастье.

В поле сегодня работать запрещено. Все садово-огородные дела отложите на другой день. Считалось, что небеса могут разгневаться на тех, кто ослушается этого запрета. И тогда хорошего урожая не стоит ждать три года.

Юным девушкам полагается 15 августа встать пораньше и умыться «серебряной» водой. Считалось, что сохраняет на долгие годы красоту и жизненные силы вода из медного ведра с лежащей на дне серебряной монетой.

Народные приметы 15 августа

Кошка спит весь день — к ненастной погоде;

Если на Степанов день тепло и светит солнце, быть сентябрю ясным. Если погода пасмурная и мокрая — быть затяжным дождям;

Если рано утром душно и сухо, погода в скором времени испортится, и начнутся сильные дожди;

Овцы блеют — к грозе и сильному ветру;

Лягушки громко квакают на болотах и прудах — к тёплым денькам;