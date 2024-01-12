На выставке-форуме «Россия» Сбер представил инновационные технологии правительству Рязанской области

День Рязанской области прошел на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. В этот день экспозицию в павильоне Сбера посетил губернатор Рязанской области Павел Малков и заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин.

В павильоне Сбера (павильон № 2 «Роботостанция») ко дню региона была подготовлена специальная программа: все желающие смогли поучаствовать в активностях и пообщаться со сказочными персонажами. Для детей организовали арт-зону, где можно было раскрасить иллюстрации с достопримечательностями Рязани, которые создала нейросеть Сбера Kandinsky. Также посетителей ждал мастер-класс по лепке грибов с глазами – неофициальным символом города. Еще в 2013 году в Рязани появилась первая жанровая композиция, посвященная грибам с глазами, а сейчас по всему городу установлено более десятка таких скульптур.

Павел Малков, губернатор Рязанской области:

«Банк присутствует в большом количестве проектов региона, во всех отраслях и сферах. У нас много направлений сотрудничества, и мы готовы расширять взаимодействие. В первую очередь в тех проектах, которые приносят пользу жителям региона и способствуют развитию Рязанской области. Сбер для региона — надежный партнер, который активно поддерживает наши инициативы, в частности, по повышению финансовой грамотности, внедрению цифровых сервисов, поддержке бизнеса», – сказал Павел Малков».

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Приятно видеть, что в день Рязанской области на площадке собрались посетители, которые неравнодушны к жизни региона. Сотрудничество Сбера с Правительством Рязанской области развивается в разных направлениях, и это не только финансовый сектор. Нами уже выработаны совместные системные решения по цифровой трансформации региона, вместе мы реализуем проекты с применением искусственного интеллекта в здравоохранении. Вместе мы делаем жизнь рязанцев более комфортной и удобной для жителей региона».

Сбер активно участвует в развитии бизнеса в Рязанской области. Так, в 2023 году более 600 рязанских предпринимателей воспользовались возможностью кредитования с 30-дневным беспроцентным грейс-периодом и получили более 1 млрд рублей. Сбер активно принимает участие во всех программах льготного кредитования малого и среднего предпринимательства: за 2023 год по льготному кредитованию клиентов малого бизнеса Сбером оказана поддержка на общую сумму 1,2 млрд рублей.

Сбербанк является давним и надежным партнером предприятий АПК региона. Налажена совместная работа, направленная на повышение конкурентоспособности и увеличение объемов экспорта сельхозпродукции. Кредитование агропромышленного комплекса в регионе в 2023 году достигло 28 млрд рублей, из них 14 млрд составляет доля Сбера.

Розничный кредитный портфель Сбера в 2023 году составил более 100 млрд рублей. За это время Сбер выдал более 30 млрд рублей на улучшение жилищных условий семей. На данный момент финансируется строительство жилой недвижимости на сумму 12 млрд рублей.

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