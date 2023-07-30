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На окраине Рязани два дня подряд будут отключать электричество

7info

В связи с проведением работ на воздушной линии 31 июля с 8.30 до 16.00 и 1 августа с 08.30 до 13.00 в Рязани отключат электричество, сообщила пресс-служба городской администрации. 

Адреса отключения:

ул. Дягилевская, д. 17, д. 37, д. с 71 по 85 (четная сторона), д. с 54 по 68 (нечетная сторона), д. 74, д. 76, д. 78;

ул. Центральная, д. с 64 по 74 (четная сторона), д. 83, д. 87;

ул. 3-й Дягилевский проезд, д. с 35 по 49 (нечетная сторона), д. 53;

ул. 4-й Дягилевский проезд, д. с 21 по 24, д. с 26 по 29, д. 31;

ул. 5-й Дягилевский проезд, д. 12;

ул. Парковая, д. 31;

ул. Аллейная, д. с 48 по 70 (четная сторона), д. с 41 по 55 (нечетная сторона);

ул. 6-й Аллейный проезд, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32, д. 33;

7-й Аллейный проезд, д. с 13 по 27 (нечетная сторона), д. 18, д. 20, д. 22, д. 24, д. 32, д. 34;

ул. 8-й Аллейный проезд, д. с 1 по 14, д. 17, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24;

ул. Детская, д. 1, д. 2, д. с 5 по 13, д. 17, д. 18;

ул. Базарная, д. с 1 по 39 (нечетная сторона), д. с 8 по 22 (четная сторона);

ул. 1-й Базарный проезд, д. с 1 по 38;

ул. 2-й Базарный проезд, д. с 1 по 8, д. 11, д. 12, д. 18;

ул. Овражная, д. 62, д. 66, д. 68, д. 70, д. 88;

ул. Тюшевская, д. 2, д. 4;

ул. Раменская, д. 3, д. 5.

Работы проводит МУП «РГРЭС».

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