На Камчатке двух мигрантов обвинили в изнасиловании девочки-инвалида

Следователи предъявили обвинение двум мужчинам ив связи с изнасилованием 17-летней девушки-инвалида в Петропавловске-Камчатском, пишет Камчатка-Информ.

Инцидент произошел 5 октября. По версии следствия, молодые люди 23 и 35 лет вступили в половую связь с подростком. Вероятно, к совершению преступления причастен третий мужчина.

Предположительно, злоумышленники надругались над девочкой в металлическом гараже, который принадлежит одному из злоумышленников. Обвиняемые вину в инкриминируемом преступлении отрицают. По их словам, половой акт был совершен по согласию с девушкой.

Ранее мать подала заявление в полицию о групповом изнасиловании дочери тремя мигрантами из Узбекистана. Она утверждает, что над ней надругались в лесном массиве на улице Автомобилистов.

По ее словам, представители местной узбекской общины предлагали деньги на лечение ребенка в обмен на отзыв заявления. Также, со слов матери, ей гарантировали, что насильники будут депортированы.

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