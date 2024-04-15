Вторник, 16 апреля, 2024

На 102-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны из Старожиловского района

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ryazpressa.ru/

В селе Музалева Старожиловском районе 13 апреля умер участник Великой Отечественной войны Александр Васильевич Поворов. Ему был 101 год. Об этом пишет ИД «Пресса».

Александр Васильевич после окончания школы в 1939 году уехал в Москву и работал на заводе токарем. Потом по комсомольской путевке строил метро.

В начале войны работал на секретном объекте в Серебряном бору. В октябре 1941 года отправился в Сокольнический военкомат Москвы с просьбой направить на фронт.

В марте 1942 года с тяжелым ранением попал в плен в концлагерь в Старой Руссе. Его родным пришло извещение, что он убит и похоронен в Старорусском районе Новгородской области.

Случай тогда спас Александра Поворова от смерти, когда рана начала гноиться. Его вылечил доктор из Тумы. После этого была каторжная работа в соляных шахтах Германии.

Мирная жизнь Александра Васильевича началась только в марте 1947 года, когда он вернулся на родину.

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