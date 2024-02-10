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Москвичка подожгла мужа в квартире, потому что он сильно ее выбесил

Автор: powder

Опубликовано

Полиция задержала 37-летнюю жительницу Москвы, которая подожгла мужа в квартире, пишет SHOT.

Инцидент произошел на Каширском шоссе. По данным телеграм-канала, в ночь на пятницу женщина сильно поругалась с 35-летним супругом, который «выбесил ее».

В итоге злоумышленница вылила ему под ноги бутылку с ацетоном и подожгла. Потерпевший едва не сгорел заживо у нее на глазах.

Вскоре жена вызвала экстренные службы. Сейчас ее муж находится в реанимации с ожогами 50 процентов поверхности тела.

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