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Воскресенье, 2 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Молодёжка «Рязань-ВДВ» прошла в полуфинал Кубка регионов-2023

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Фото со страницы Владислава Фролова ВКонтакте

Молодёжная команда «Рязань-ВДВ» в решающем матче чертветьфинальной серии обыграла московский «Юнисон» со счётом 3:1 и прошла в полуфинал Кубка регионов-2023.

Хоккеисты «Рязань-ВДВ» потерпели 2 поражения на старте в московских матчах, однако затем одержали 3 победы подряд в домашних играх. Счёт серии 3:2.

Победной в матче стала шайба рязанского нападающего Александра Погодина в середине 3-го периода.

Вратарь МХК «Рязань-ВДВ» Илья Чувилин отразил 39 бросков.

В полуфинале плей-офф Национальной молодёжной хоккейной лиги рязанской команде предстоит побороться с МХК «Тамбов» – лидером конференции «Восток». На протяжении сезона рязанские хоккеисты ещё не встречались с этой командой.

Молодёжка «Рязань-ВДВ» начнёт игры полуфинала дома, они пройдут 6 и 7 апреля. Последующие матчи состоятся в Тамбове 10 и, если потребуется, 11 и 13 апреля.

Рязанских хоккеистов уже поздравил министр спорта региона Владислав Фролов и пожелал команде удачи в полуфинале.

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