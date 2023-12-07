В Челябинске Калининский райсуд Челябинска прекратил дело по факту грабежа в отношении Махмасаида Азизова, пишет URA.RU.

Изначально его задерживали за убийство подростка у ТРК «Космос». Суд решил не наказывать его из-за примирения сторон.

«Потерпевший простил Азизова. Стороны смогли договориться. Уголовное дело по факту грабежа в отношении Азизова прекращено», — рассказали в пресс-службе суда.

Как пишет издание, Азизова признали виновным, но наказания не применили.

Молодого человека и еще семь человек задержали в апреле по подозрению в убийстве 17-летнего школьника. Во время следствия причастность Азизова к инциденту не подтвердилась. Его обвинили лишь в грабеже.