Четверг, 7 декабря, 2023
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Мигрант, задержанный за убийство подростка в Челябинске, избежал наказания

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В Челябинске Калининский райсуд Челябинска прекратил дело по факту грабежа в отношении Махмасаида Азизова, пишет URA.RU.

Изначально его задерживали за убийство подростка у ТРК «Космос». Суд решил не наказывать его из-за примирения сторон.

«Потерпевший простил Азизова. Стороны смогли договориться. Уголовное дело по факту грабежа в отношении Азизова прекращено», — рассказали в пресс-службе суда.

Как пишет издание, Азизова признали виновным, но наказания не применили.

Молодого человека и еще семь человек задержали в апреле по подозрению в убийстве 17-летнего школьника. Во время следствия причастность Азизова к инциденту не подтвердилась. Его обвинили лишь в грабеже.

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