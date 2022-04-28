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Четверг, 28 апреля, 2022

Мигрант-нелегал устроил дебош на окраине Рязани

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Мигрант-нелегал устроил дебош на окраине Рязани

7info

В Рязани сотрудники полиции задержали 32-летнего приезжего из Средней Азии, устроившего дебош на улице села Канищево. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

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Патрульных вызвали очевидцы. Выяснилось, что приезжий ударил кулаком в лицо 42-летнего жителя Нижегородской области. Пострадавший с рассечением губы обращался за медицинской помощью.

Кроме того, задержанный несколько раз ударил ногой автомобиль «Хёндай», принадлежащий местной жительнице.

Документов, подтверждающих законность пребывания на территории России, у мигранта не оказалось. Мужчину доставили в отдел, его ждёт наказание в соответствии с законом.

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