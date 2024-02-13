Малому бизнесу снизят отчетную нагрузку по сбору статданных 

Правительство РФ одобрило законопроект Минэкономразвития России о снижении отчетной нагрузки на малый и микробизнес путем изменения подхода к сбору статистических данных. Время на заполнение отчетности сократится до нескольких часов в год. Планируется, что данный порядок вступит в силу с 1 января 2025 года.

Соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»» подготовлен в рамках реализации поручений Президента России об оптимизации форм отчетности, представляемой субъектами МСП, а также «дорожной карты», утвержденной Первым заместителем Председателя Правительства Андреем Белоусовым.

Предлагаемые законопроектом изменения направлены на определение нового подхода к проведению статистических наблюдений. В частности, предлагается наделить Правительство РФ полномочиями по утверждению исчерпывающего перечня первичных статистических показателей, периодичности их сбора и порядка проведения выборочных федеральных статистических наблюдений за субъектами МСП. Это позволит избежать дублирования и противоречивости собранных данных, исключить сбор сведений, уже содержащихся в государственных информационных системах.

«Сейчас информацию с бизнеса собирает не только Росстат, но и отраслевые и региональные ведомства. На малые компании приходится более тысячи форм отчетности, а сами показатели зачастую дублируются. В среднем на заполнение данных бизнес тратит более месяца в год», ― отметил министр экономического развития Максим Решетников.

Сведения будут собираться сразу с учетом интересов всех отраслевых ведомств и могут быть использованы многократно, в том числе с согласия респондента. Координатором по работе с перечнем станет Росстат. Реализовать решение планируется на «Цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных» Росстата, куда бизнес будет передавать сведения с помощью личных кабинетов на платформе МСП.РФ и портале Госуслуг.

«Ключевые преимущества нововведения заключаются в том, что основная информация о компании в отчетности будет заполняться автоматически с учетом данных в профиле. Кроме того, будут запрашиваться только данные по профилю респондента. Наконец, показателей станет меньше за счет объединения одинаковых в уникальные, а время на заполнение отчетности сократится до нескольких часов в год», ― подчеркнул Максим Решетников.

Планируется, что данный порядок предоставления отчетности вступит в силу с 1 января 2025 года. До этого будет подготовлена соответствующая нормативная база, доработана система Росстата.

Поддержка малого и среднего бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин.