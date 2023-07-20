«Макс и Гусь» свернули на красную дорожку: Wink представляет гид по комедийному сериалу

В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера комедийного экшн-сериала «Макс и Гусь» (18+), первые серии которого станут доступны в видеосервисе Wink уже 20 июля.

Производством проекта занимались компании «Вселенная Кино» и «Ящер Пикчерс», он пополнит линейку Wink Originals. Сериал представили продюсеры Дмитрий Щербанов («Ящер Пикчерс»), Александр Косарим и Антон Володькин (Wink), режиссёр Денис Павлов, а также исполнители ролей: Владимир Карпук, Наташа Бардо, Настасья Самбурская, Игорь Жижикин и др.

Поддержать коллег и посмотреть первые серии приехали звездные гости, в том числе: Марюс Вайсберг, Яна Крайнова, Александра Власова, Катя Кабак, Александр Лойе, Александра Киселева, Анастасия Гребенкина, Надя Ручка, Анастасия Чистякова, Антон Шурцов, Кристина Борейко, Янина Мелехова, Евгения Манджиева, Кристина Работенко, Максим Стоянов, Ольга Ефремова, Ольга Воронина, Михаил Владимиров, Теймур Джафаров, SOROKIN и другие.

«Макс и Гусь» с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком в главных ролях — это спин-офф успешного комедийного сериала «Зёма 3». Роли в новом семисерийном проекте, сочетающем криминальные твисты, драматические ситуации и легкий пацанский юмор также исполнили Павел Прилучный, Наташа Бардо, Глеб Калюжный, Настасья Самбурская, Дмитрий Чеботарёв, Игорь Жижикин, Дмитрий Богдан, Владимир Епифанцев, Михаил Горевой, Сергей Гинзбург и другие.

Еще до выхода «Макс и Гусь» стал самым скандальным сериалом в конкурсной программе фестиваля «Пилот». Что же зацепило критиков и почему этот проект нельзя пропустить широкому зрителю? Wink подготовил гид по истории Макса и Гуся, которая стала новой планетой во вселенной «Зёма».

Сюжет

Макс впервые появился в эпизоде «Зёма 3: Новогодний замес» в качестве антагониста главного героя. Яркий харизматичный персонаж Никиты Кологривого с отрицательным обаянием влюбил в себя зрителей. Но ценители детективных сюжетов знают, что у каждого Джокера есть история окончательного превращения в плохого парня, и в сериале «Макс и Гусь» герои рассказывают свою. Зрители увидят, как простой пацан Макс из обычного каппера (человека, который зарабатывает, помогая другим делать ставки в букмекерской конторе) стал беспринципным негодяем, который будет контролировать наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе, и узнают, чего это ему стоило.

Макс, стоящий за свой район, друзей и свою девушку, шаг за шагом попадает под влияние Анальгина, крупного криминального воротилы Пензы. Оказавшись в долгах из-за неудавшейся аферы с футбольными ставками, Макс, Гусь и примкнувший к ним Серж вынуждены выполнять любые задания Анальгина. Каждая серия — это парад приключений, в которые Макс и Гусь вляпываются с завидной регулярностью. Затопить бордель конкурента или ограбить инкассаторскую машину? Устроить перестрелку в центре города или разборку в фешенебельном ресторане? Эти парни готовы на все.

Но чем дальше заходят герои, тем сложнее становится дилемма — продолжать идти ли по этому пути или остановиться. Ведь всё ближе граница, за которой начинается настоящее зло.

Пацанская эстетика

Сериалы про пацанов, которые будто живут в соседнем дворе, уже не первое десятилетие привлекают зрительскую аудиторию. Первопроходцем жанра можно назвать суровую криминальную «Бригаду», гремевшую в начале нулевых. В следующем поколении историй про друзей, которые вместе проходят огонь, воду и медные трубы, появился новый рецепт успеха: пацаны должны быть из провинциального города, например, из Перми, а криминал — сбавить обороты до хулиганства на грани с незадачливым мошенничеством. В итоге пацанские провинциально-комедийные сериалы закрепились в топе зрительской любви и стали классикой.

Но именно «Зёма» и его «братья и сестры» (спин-оффы) стали настоящим феноменом и новым словом в жанре. У героев этой истории — еще более актуальные характеры, это парни «знакомы» многим жителям больших и малых городов. К тому же формат малобюджетного интернет-сериала, с которого начиналась вселенная «Зёмы», весомо добавил истории реальности, а вместе с ней — и интереса зрителей. Всего за несколько лет это превратило киномир пензенских пацанов в сериальные блокбастеры со звездами кино и яркой картинкой, трюками и спецэффектами. При этом история не потеряла достоверности: актеры, воплотившие образы главных героев, подчеркивают, что в той или иной форме экранный опыт им по-своему знаком.

Наша история многим понятна, потому что она — самая честная и открытая. И особенно близка тем, кто вырос в провинции и первые уроки жизни получал во дворе. Я рос в Нижнем Новгороде, и мне знакомы все эти драки, разборки, пацанская дружба — это всё есть там до сих пор. И потому это цепляет, — говорит Владимир Карпук.

Лично мне мир Макса и Гуся очень понятен, как и многим тем, кто рядом со мною рос. Работая над ролью, я вкладывал в нее свой опыт, то, что сделало меня мной нынешним. Но наш сериал — это не классическая криминальная комедия. И чем дальше развивается сюжет, тем больше в нем элементов драмы. Внимательный зритель услышит в репликах и несколько цитат, которые я позаимствовал у Чехова, — поясняет Никита Кологривый.

Пацанскую эстетику в сериале мощно поддерживают зубодробительные драки и шутки. Многие фразы, звучащие на экране — просто готовые мемы. Как говорит приятель Макса и Гуся Серж (Дмитрий Богдан): «Шикардос! Звучит как много денег!». Поэтому разбираться в этом феномене будет интересно не только поклонникам пацанской темы, но и ценителям хорошего экшена и дерзкого юмора в целом.

Кастинг

Если интернет-проект начинался с нераскрученных лиц, то в сериале «Макс и Гусь» во вселенной «Зёмы» светит уже множество звезд большого кино. Даже роли второго плана и эпизодических персонажей сыграли топовые российские актеры. Так, на экране появятся Владимир Епифанцев (батя Макса), Павел Прилучный (Дёма, брутальный владелец главного боксерского клуба Пензы), Настасья Самбурская (Вика), Дмитрий Чеботарёв (Басанович), Глеб Калюжный (Сахарок), Михаил Горевой (Додин), а также режиссер Сергей Гинзбург (харизматичный бандит по кличке Монгол), певица, экс-участница группы «Стрелки» Юлия Беретта (жена Додина), радиоведущий Максим Ковалевский (Михлин) и другие.

При этом на съемочной площадке сложилась та самая атмосфера, в которой просто не могло не получиться классное кино. Несмотря на множество отрицательных по сути персонажей, каждый актер нашел в своем герое что-то, чтобы обаять зрителя.

Я получил удовольствие от всего процесса съемок. Зрителю будет чему удивиться. Все мы многое для этого сделали, и, я надеюсь, у нас получится. Мой персонаж имеет отношение к администрации города Пензы, он на вершине пензенской иерархической пирамиды. Я определяю его так: скучающий тип, который уже пресытился доступными ему связями и деньгами. И поэтому он такой адреналиновый наркоман. Авторы фильма определили его в антагонисты, но я не считаю его плохим человеком, — говорит Дмитрий Чеботарёв.

У моего персонажа потрясающее прозвище — Сахарок. Человек он такой, достаточно раздражающий. И он тоже ищет себя. Мне этих вводных было вполне достаточно, чтобы согласиться сниматься. Плюс, конечно, творческая группа — куча коллег, знакомых. Класс! — делится Глеб Калюжный.

Любовь и дружба

Криминальную романтику в сериале поддержит история любови Макса к Насте —Снегурке, которую он встретил в «Новогоднем замесе». У Насти не самый простой характер, она даже может показаться человеком неудобным. Она знает, чего хочет, и сама принимает решения. При этом она умеет любить — не за что-то, а вопреки, любить безусловно.

Мне Настя импонирует честностью по отношению к самой себе. Она действительно любит Макса, и мы с Никитой Кологривым пытались эту линию сделать очень настоящей, узнаваемой и местами даже трогательной. Для Макса моя героиня — своего рода маяк. Он плывет на этот маяк, но, сам того не желая, постоянно сбивается с правильного пути, — говорит Наташа Бардо, исполнительница роли Снегурки.

Но, конечно, главными отношениями в сериале будет дружба — то, с чего начинается любая пацанская история. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты — работает ли здесь этот афоризм? Когда-то Макс с Гусем были не разлей вода. Гусь и остается преданным другом, а его трусоватость — это скорее разумная осторожность. В меру и по уму. В отличие от Макса, он не перегибает палку и работает честно. Именно Гусь подчеркивает то, что Макс на самом деле уязвим.

Мой Гусь — парень благородный и простоватый. Нет, он не дурачок, а в хорошем плане наивный, добрый, открытый к новому. И ради друга он готов на всё, в том числе и пожертвовать своим здоровьем. Для Макса он как ангел-хранитель, который всякий раз говорит ему: “Остановись, давай уже прекратим всё это!” И всякий раз, к сожалению, Макс выбирает темную сторону, — говорит Владимир Карпук.

Авторы сериала выводят на первый план сюжета именно дружбу. Потому что и в самые непростые времена, и в лучшие моменты жизни человеку важно иметь надежного и преданного друга. А предательство всегда открывает портал в опасный мир ошибок. Дружба или предательство — это про выбор, по какой дорожке пойти, и про возмездие, если дорожка выбрана неверно.

Экшн

Особенно острыми приключения Макса и Гуся делают экстремальные сцены и зрелищные трюки, которым богат сериал. Этот обязательный элемент киновселенной «Зёмы» в новом проекте авторы умножили на два. По инициативе Никиты Кологривого, например, в сценарий ввели линию, связанную с боксом, — актер восемь лет занимался этим видом спорта. Кстати, сцены на ринге снимали без дублера: в кадре Никита работал со своим обычным спарринг-партнером. Но, конечно, в сериале полно драк, где действовать могли только профессиональные каскадеры. Выступая креативным продюсером «Макса и Гуся», Никита взял на себя всю работу с ними. В команду вошли мастера спорта по тайскому боксу, каратэ, самбо. Как и актеры, каскадеры тоже поймали дерзкий вайб «Макса и Гуся» и даже привели в кадр реальных чемпионов. Так в съемках поучаствовал Вячеслав Васильевский, профессиональный спортсмен, выступающий в соревнованиях по боевому самбо и смешанным единоборствам, обладатель множества титулов, включая звание чемпиона Европы по версии Mix Fight Combat и шестикратного чемпиона мира по боевому самбо.

Почему смотреть

Сериал “Макс и Гусь” — это совершенно новый проект по своему масштабу и профессиональному исполнению, а также по потенциалу и масштабу конфликтов в самой истории. Мы попытались расширить вселенную “Зёмы” новой криминальной комедией в духе самых успешных проектов в этом жанре. Топовые российские актеры, великолепные режиссерская и операторская работа, накал конфликтов, великолепная игра всех актеров без исключения, огромное количество юмора — всё это не только поможет сохранить уже сформировавшуюся аудиторию поклонников вселенной “Зёмы”, но и привлечет внимание остальных любителей качественных криминальных комедий, — утверждает генеральный продюсер сериала Андрей Шишканов.

Когда мы делали сериал “Зёма 3”, ставший впоследствии интернет-хитом, уже тогда стало очевидно, что его персонажи Макс и Гусь заслуживают отдельной истории. Сначала мы опробовали эту идею в фильме “Зёма 3. Новогодний замес”, а теперь вот выпускаем полноценный спин-офф “Макс и Гусь”. Очень рассчитываю, что этот проект будет высоко оценен зрителями, так как мы уже задумали продолжение — у Макса и Гуся, их друзей и врагов, у всей этой киновселенной большой потенциал, — говорит генеральный продюсер проекта Дмитрий Щербанов.

Появление «Зёмы»произвело фурор в индустрии, выведя на экраны новых героев, как кажется, из соседнего двора. Жизненный и дерзкий юмор, харизматичные и обаятельные герои, криминальные твисты и неожиданные драматические повороты — это то, за что зрители любят комедийные экшны. Но при вроде бы легкости действия сериал затрагивает и важные вопросы, с которыми в той или иной степени сталкивается каждый. Максу и Гусю также предстоит решить, какую цену они готовы заплатить за шикарную жизнь и большие деньги. Наблюдать за этим не только увлекательно, но и весело, — отмечает директор по контенту видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Александр Косарим.