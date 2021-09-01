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Среда, 1 сентября, 2021
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Любимов пообещал обеспечить всех рязанцев местами в яслях до 2024 года

Елена Лобанова
Любимов пообещал обеспечить всех рязанцев местами в яслях до 2024 года
Фото пресс-службы правительства Рязанской области

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Николай Любимов пообещал обеспечить всех рязанских детей местами в яслях до 2024 года. Соответствующее заявление он сделал в среду, 1 сентября. 

На день знаний губернатор Рязанской области посетил детсад №76, где к началу учебного года открыли пристройку для детей ясельного возраста. Николай Любимов осмотрел спальные и игровые комнаты, медицинский блок нового корпуса. В общей сложности на строительство и оснащение пристройки потратили свыше 47 млн рублей. 

— Впечатление очень хорошее, потому что и строители, и педагоги очень ответственно подходят к качеству работ, внутреннему дизайну помещений. У каждого рязанского детского сада есть свое лицо. Очень важно заботиться о том, чтобы дети чувствовали себя особенными, чтобы к каждому из них относились с любовью и подходили индивидуально. Уверен, что здесь будет именно так, – сказал Николай Любимов. 

Губернатор отметил, что в этом году в регионе создали 940 мест в детсадах. По его словам, до 2024 года всех детей от 1,5 до 3 лет обеспечат местами в яслях.

  • Любимов пообещал обеспечить всех рязанцев местами в яслях до 2024 года
  • Любимов пообещал обеспечить всех рязанцев местами в яслях до 2024 года
  • Любимов пообещал обеспечить всех рязанцев местами в яслях до 2024 года
  • Любимов пообещал обеспечить всех рязанцев местами в яслях до 2024 года
  • Любимов пообещал обеспечить всех рязанцев местами в яслях до 2024 года

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