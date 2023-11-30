Картину рязанца Алексея Акиндинова подарили Геннадию Зюганову

Картину известного рязанского живописца, основателя орнаментализма Алексея Акиндинова «Ленин в январе», подарили лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Об этом сообщили представители художника.

Алексей узнал об этом на днях от своей знакомой и коллеги — директора люберецкой школы искусств «Орнамент» — Светланы Константиновой. Оба автора публикуют свои произведения в московском журнале «Русская галерея XXI век» Издательского Дома «Панорама». В 2018-м году рязанский мастер кисти подарил несколько своих полотен в коллекцию журнала. Одной из картин была «Ленин в январе», изображающая Владимира Ленина в роли Дедушки Мороза, вручающего детям новогодние подарки. Руководством журнала было принято решение подарить картину Акиндинова лидеру КПРФ. Холст «Ленин в январе» был торжественно вручен Геннадию Зюганову в Госдуме.

Сотрудничество Алексея Акиндинова с журналом «Русская галерея XXI век» началось ещё пятнадцать лет назад, — в 2008 году, за выдающиеся заслуги в области изобразительного искусства, Алексей был награждён премией и Серебряной медалью «Русская галерея XXI век». Церемония награждения проходила в здании Совета Федерации России в Москве. Медаль Алексею вручил Действительный член Российской Академии художеств, Заслуженный деятель искусств РФ, Народный художник Российской Федерации, Профессор МГАХи им. В. И. Сурикова — Николай Иванович Боровской.

С тех пор Акиндиновым были переданы в дар журналу более десяти живописных полотен в созданном им стиле орнаментализма. За это время Издательский Дом «Панорама» и журнал «Русская галерея XXI век» организовали и осуществили коллективные тематические проекты на самых значимых выставочных площадках Москвы, Санкт-Петербурга и зарубежья. Алексей Акиндинов стал постоянным участником этих выставок, достойно представив свой родной город Рязань.

За полтора десятилетия редакцией журнала на его страницах было представлено более 12800 работ 930 современных художников с подробным искусствоведческим анализом их творчества. Коллекция картин журнала на данный момент насчитывает более 2600 произведений. Доминирующим моментом работы редакции является организация выставок в Государственной Думе ФС РФ, Совете Федерации ФС РФ, Государственного Кремлёвского Дворца и Музея ВОВ.

Фото с официального сайта художника Алексея Акиндинова.