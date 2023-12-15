Эксперт рассказала, как экономить на такси

Чтобы избежать переплаты за поездки в такси, не стоит заказывать автомобиль в час пик, заявила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова во время пресс-конференции в МИЦ «Известия» 15 декабря.
Эксперт рекомендовала не проверять в приложении цены несколько раз, а сразу делать заказ. По её словам, если смотреть информацию несколько раз, за это время стоимость может увеличиться.
Кроме того, эксперт заметила, что иногда приложение может предложить пройтись несколько минут до другого места назначения, тогда стоимость будет ниже.
В заключение Зарипова посоветовала не пользоваться услугами такси в часы пик и планировать поездки, чтобы избежать переплаты. Это касается всех регионов.
Из-за снегопада цены на такси в Рязани поднялись выше тысячи рублей.