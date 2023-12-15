Эксперт рассказала, как экономить на такси

Чтобы избежать переплаты за поездки в такси, не стоит заказывать автомобиль в час пик, заявила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова во время пресс-конференции в МИЦ «Известия» 15 декабря.

Эксперт рекомендовала не проверять в приложении цены несколько раз, а сразу делать заказ. По её словам, если смотреть информацию несколько раз, за это время стоимость может увеличиться.

«Когда вызываете такси, нажимайте кнопку сразу. Если вы будете смотреть цены и пробки, три раза давить кнопку, то цена вырастет уже за эти 20 секунд. Захотели заказать — сразу вызывайте», — дала она совет.

Кроме того, эксперт заметила, что иногда приложение может предложить пройтись несколько минут до другого места назначения, тогда стоимость будет ниже.

В заключение Зарипова посоветовала не пользоваться услугами такси в часы пик и планировать поездки, чтобы избежать переплаты. Это касается всех регионов.

Из-за снегопада цены на такси в Рязани поднялись выше тысячи рублей.