Пятница, 15 декабря, 2023
На главнуюНовости мира

Эксперт рассказала, как экономить на такси

7info
Изображение от wirestock на Freepik
spot_img

Чтобы избежать переплаты за поездки в такси, не стоит заказывать автомобиль в час пик, заявила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова во время пресс-конференции в МИЦ «Известия» 15 декабря.

Эксперт рекомендовала не проверять в приложении цены несколько раз, а сразу делать заказ. По её словам, если смотреть информацию несколько раз, за это время стоимость может увеличиться.

«Когда вызываете такси, нажимайте кнопку сразу. Если вы будете смотреть цены и пробки, три раза давить кнопку, то цена вырастет уже за эти 20 секунд. Захотели заказать — сразу вызывайте», — дала она совет.

Кроме того, эксперт заметила, что иногда приложение может предложить пройтись несколько минут до другого места назначения, тогда стоимость будет ниже.

В заключение Зарипова посоветовала не пользоваться услугами такси в часы пик и планировать поездки, чтобы избежать переплаты. Это касается всех регионов.

Из-за снегопада цены на такси в Рязани поднялись выше тысячи рублей.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах