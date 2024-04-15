Худрук Рязанского театра кукол стал экспертом премии «Золотая маска»

В состав экспертной комиссии театральной премии «Золотая маска» вошёл художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский. Об этом сообщила пресс-служба театра.

— Быть экспертом главной театральной премии страны не только большая честь, но и огромный труд, и колоссальная ответственность. Эксперты отсматривают постановки на «родных» сценах, а значит, совет должен посетить все театры, которые подают заявки на премию. Решения экспертов могут стать судьбоносными для коллективов и авторов, поэтому в состав совета входят только те эксперты, которым профессиональное сообщество доверяет безоговорочно. Их авторитет — результат многолетней творческой и общественной работы.

Валерий Шадский служит в Рязанском театре кукол с 1979 года. Сегодня он художественный руководитель Рязанского театра кукол, художественный руководитель фестиваля «Рязанские смотрины», режиссер, актёр, драматург, педагог, почетный член UNIMA и заслуженный деятель искусств РФ.