Вторник, 16 апреля, 2024

Худрук Рязанского театра кукол стал экспертом премии «Золотая маска»

Автор: 7info7

Опубликовано

В состав экспертной комиссии театральной премии «Золотая маска» вошёл художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Быть экспертом главной театральной премии страны не только большая честь, но и огромный труд, и колоссальная ответственность. Эксперты отсматривают постановки на «родных» сценах, а значит, совет должен посетить все театры, которые подают заявки на премию. Решения экспертов могут стать судьбоносными для коллективов и авторов, поэтому в состав совета входят только те эксперты, которым профессиональное сообщество доверяет безоговорочно. Их авторитет — результат многолетней творческой и общественной работы.

Валерий Шадский служит в Рязанском театре кукол с 1979 года. Сегодня он художественный руководитель Рязанского театра кукол, художественный руководитель фестиваля «Рязанские смотрины», режиссер, актёр, драматург, педагог, почетный член UNIMA и заслуженный деятель искусств РФ.

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