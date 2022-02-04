Ход и темпы строительства новой школы в Кальном проверил рязанский губернатор

3 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов вместе с главой регионального Минстроя Вячеславом Меньшовым и главой администрации Рязани Еленой Сорокиной ознакомился с ходом строительства школы в микрорайоне Кальное. В совещании также приняли участие представитель подрядной организации ПК «Квант» Юрий Ночуйки и гендиректор группы компаний «Единство» Антон Воробьев.

Работы по строительству новой школы в Рязани ведутся по нацпроекту «Образование». В числе вопросов – не только создание нового образовательного объекта, но и комплексное развитие прилегающей к нему территории. Школу строят с апреля 2021 года, место, где она должна находиться, определили местные жители. В общей сложности из федерального и областного бюджета на проведение работ и оснащение образовательного учреждения выделено свыше 1,1 млрд руб.

Главе региона доложили, что в настоящее время работы идут в соответствии с графиком. На сегодня они уже выполнены почти на 60%. Ввести объект планируется в этом году. Любимов акцентировал внимание на вопросах водоотведения. Местность, где возводится школа, имеет сложную структуру грунта, там проходит несколько ручьёв.

– Делаем всё возможное, чтобы проект был качественно реализован, несмотря на сложность технического исполнения, – сказал губернатор. – На сегодняшний день строители уверяют, что эту задачу они решили, сделали соответствующие коллекторы, проколы под дорогой, чтобы отводить воду. Поэтому опасений в отношении надежности сейчас нет.

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Любимов подчеркнул, что строительство соцобъектов – важная часть комплексного развития территорий. Новая школа позволит обеспечить динамично развивающийся район Кальное инфраструктурой.

Губернатор заявил, что благодаря поручению Владимира Путина Рязанская область получила возможность реализовывать проекты по инфраструктурным бюджетным кредитам из федерального бюджета. Это позволяет построить рядом со школой в Кальном и детский сад.