ХК «Рязань-ВДВ» вышел вперёд в полуфинальной серии плей-офф НМХЛ

В среду, 13 апреля, хоккеисты «Рязани-ВДВ» провели третий матч серии полуфинала плей-офф против питерского клуба «Динамо-Юниор». Победив в овертайме, рязанцы вышли вперёд в серии до трёх побед — 2:1.

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Счёт в матче открыл Сергей Демченко, забив шайбу на 9-й минуте с передачи Вадима Хамидулина и Альберта Аликова. Вторую шайбу в забросил Павел Елизаров, реализовав большинство на 39-й минуте матча, благодаря передачам Павла Крыль и Альберта Аликова. Ну и победную шайбу на свой счёт записал Даниил Мельник, забросив шайбу в овертайме на 70-й минуте с передачи Альберта Аликова (три результативные передачи за матч!).

Четвёртая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 14 апреля.