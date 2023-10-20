Группа ВТБ: россияне рассказали о своей готовности пользоваться онлайн-банками в соцсетях

Банки ВТБ и «Открытие» (входит в группу ВТБ) провели опрос* и узнали отношение россиян к доступу банковских услуг в мессенджерах. По его итогам выяснилось, что россияне не исключают для себя возможности пользоваться онлайн-банком во «ВКонтакте». Из финансовых продуктов больше всего потенциальные пользователи хотели бы видеть в таком банке платежи и переводы, а также банковские карты.

Пока лишь 6% опрошенных хорошо знают, что некоторые российские банки запустили финансовые услуги во «ВКонтакте» (далее в ВК). Наивысший уровень отмечен в Южном федеральном округе, но и там он составляет лишь 7%, а еще 19% опрошенных что-то слышали о таком сервисе. Ничего не знают об онлайн-банке в ВК 75% (на Северном Кавказе 63%, в Сибири 80%).

В целом россияне не исключают для себя возможности пользоваться онлайн-банком в ВК. Уже пользуются онлайн-банком во ВК 2% респондентов (в Центральном федеральном округе — 5%); о готовности пользоваться сервисом заявили еще 13%. Чаще всего такой ответ давали на Северном Кавказе (16%), реже — в Сибири (9%). Не готовы пользоваться банком в ВК 53% опрошенных (23% скорее нет, 30% определенно нет). Еще треть респондентов затруднилась с ответом на этот вопрос.

Отвечая на открытый вопрос «Почему вы готовы пользоваться онлайн-банком во «ВКонтакте» (можно было давать более одного варианта ответа), 41% выбрали быстроту и удобство, 31% доверяют этому мессенджеру, 29% любят использовать все новые финансовые технологии. 18% считают, что это безопасно, 14% называют условия обслуживания в таком банке более выгодными, чем в офисах и интернет-банке. По мнению 10% респондентов, это престижно и модно.

Отвечая на открытый вопрос «Почему вы не готовы пользоваться банком в ВК (можно было давать более одного варианта ответа), 34% заявили, что предпочитают традиционные банковские услуги и сервисы. 23% считают, что это небезопасно, при этом 15% опасаются утечки персональных данных. Вместе с тем 12% опрошенных вообще не пользуются мессенджером, а еще 12% респондентов в целом непонятно, как работает такой банк.

Среди банковских продуктов и услуг, которые россияне хотели бы видеть в ВК (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), 54% назвали платежи и переводы, 47% банковские карты, по 31% — новости банка про продукты и услуги, а также уведомления по продуктам и движению средств. 30% хотели бы иметь в таком банке возможность открывать депозиты, 26% — инвестировать, 22% — оформлять кредиты наличными, автокредиты, ипотеку, 21% — мгновенные кредиты на небольшие суммы. Каждый четвертый респондент хотел бы иметь в ВК сервисы консультации и обратной связи.

30% готовы проводить через онлайн-банк в мессенджере расчеты на суммы до 10 тысяч рублей, 32% — до 50 тысяч, 25% — до 100 тысяч, 6% — до 200 тысяч, 3% — до 300 тысяч, 5% — от 300 тысяч рублей и выше.

«ВТБ исследует разные цифровые платформы для доставки дистанционных услуг клиентам, включая мессенджеры и социальные сети. В апреле мы запустили Банк в VK, интегрированный в чат-бот ВТБ во “ВКонтакте”. Сейчас аудитория сервиса уже составляет около 100 тысяч человек. Клиенты активно интересуются просмотром баланса счетов, а среди операций самой популярной стал перевод через СБП. Интеграция сервиса в мессенджере – это удобно и безопасно. Пользователи проходят двухэтапную авторизацию — в социальной сети, а затем в учетной записи онлайн-банка, где и совершают операции. Мы надеемся, что как можно больше людей смогут оценить и на постоянной основе пользоваться финансовыми услугами через Банк в VK», — отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового-бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 1-10 октября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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