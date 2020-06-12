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Гороскоп на 14 июня

Юлия Кирьянова
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Гороскоп на 14 июня говорит, что сегодня хочется сделать все. И сразу. Продумайте все серьезные вопросы. И не торопитесь с решениями.

Овен

Овен совершенно уверен в том, что кто-то потеряет голову. Разве что эта голова, разумеется, не привинчена! Так сегодня этот человек рассеян еще больше. Если друзья попросят вас одолжить им что-то, есть вероятность, что они забудут вернуть его. Планеты сейчас благоприятны к вам. Доверяйте своим инстинктам. Если вы столкнулись с кем-то, кому вы не доверяете, модифицируйте свое поведение. Насколько это возможно.

Благоприятные цвета вишни и терракотты.

Удачливые номера – 4 и 67.

Телец

Девиз дня Тельца – эффективность и трудолюбие. Добавьте к этому практичность и ответственность, и будет вам счастье. Будьте вежливы с другими. Главное – не тратьте время на что-нибудь ненужное. Уж лучше участвуйте в обсуждениях и встречах. Ваше здравое отношение гарантирует вам некоторые восхищенные взгляды.

Положительные цвета банан и персик.

Счастливые номера – 12 и 33.

Близнецы

Сегодня отличный день для того, чтобы Близнецы подтянули все болтающиеся гайки в вашей жизни. Ну в смысле приберитесь. В порядок все приведите.

Отличная идея – проверить баланс своего счета. Убедитесь, что все в порядке. Можете вписаться в финансовую схему. Даже если там мутки какие-то. Если вы ходите по магазинам, вам попадутся крутые сделки. А то последнее, что вам надо, это растратить с таким трудом заработанные деньги.

Благоприятные цвета – красный рубин и дымчатый кварц.

Удачливые номера 24 и 35.

Рак

Жизнь явно не розы нынче. Как минимум, для Рака. И как максимум, сегодня. Кто бы говорил! Может, обратиться к другу? За поддержкой и советом. Устройте мозговой штурм. И внимательно слушайте. Некоторые любопытные идеи воспоследуют. Запишите. Потом пригодится. Сегодня – отличный день для работы над планом на будущее. Особенно, если вы уже давно проводите исследования. Или занимаетесь научной работой.

Выразительные цвета терракоты и серебристо-розовый.

Лаки цифры 2 и 49.

Лев

Ахиллесова пята Льва – эмоции. Как минимум, сегодня. А потому, кто-то играет на вашем сочувствии или чувстве вины. На самом деле, Лев в полном раздрае. Непонятно, что вы думаете. И чувствуете. Вами запросто воспользуются.

Стабилизирующие цвета – авокадо и устричный.

Счастливые номера – 4 и 52.

Дева

Не стесняйтесь использовать свой мозг, драгоценные Девы. Ну хотя бы сегодня.

Наслаждайтесь интеллектуальной дискуссии или тренируйте свой мозг. Перед тем, как ехать куда-то в первый раз, потрудитесь порыть инфы. Ну хоть в библиотеку сходите. Или погуглите. Хуже, явно, не будет.

Вдохновенный цвета – пепельной розы и лиловый.

Удачливые номера 17 и 60.

Весы

Весы нынче пребывают в эффективном и деловитом настроении. Это все, что нужно, чтобы добиться успеха.

Это же круто, когда все мы – одна команда. Есть только одно условие – разделять одни и те же цели. Если вы недавно были озадачены аномалиями в вашей заработной плате или в счете по кредитной карте, это хороший день попытаться разобраться.

Обеспеченные цвета – палевый и синий сапфир.

Счастливые номера – 17 и 19.

Скорпион

Скорпиону пора извлечь максимум. Из сегодняшнего дня. А точнее, из вашего сегодняшней практической и реалистической позиции. Особенно с учетом того, как вы вчера потрудились. Вы готовы посмотреть трудностям в лицо. Ну и обсудить их с теми, кто может помочь. Сегодня – отличный день для того, чтоб вписаться в борьбу за счастливое будущее.

Благоприятные цвета мармелад и блестящий белый.

Счастливые номера – 11 и 52.

Стрелец

Стрелец пребывает в деловом и практическом настроении. Так что это отличный денек для дел по дому. Вот только не пытайтесь срезать углы, не доделать… Или сделать их вполсилы. Сегодня можете разобраться в любой финансовой ситуации. Ну или выбить там долги.

Благоприятные цвета лазури и мандарина.

Счастливые номера – 11 и 21.

Козерог

Сегодня Козерог пребывает в практическом настроении. Но и об удовольствии не забывает ни на минуту. В разговоре с любимым человеком, вы обнаружите, что вы даете много советов. Ну или кто другой зарабатывает на вашем опыте. Вы эта… Станьте лучше рупором. В коллективе. Для тех, кто хочет знать, что они делают ли правильно или нет.

Удачные цвета – лайма и баклажана.

Удачливые номера 40 и 42.

Водолей

Самый лучший вариант для Водолея – это стать сегодня образцом аккуратности и упорядоченности. К сожалению, это проще сказать, чем сделать. Вы сегодня вне фокуса. А мысли где-то блуждают. Кстати, ощущение вялости и полусна ни разу вам не поможет.

Положительные цвета – пыльной розы и лиловый.

Счастливые номера 19 и 6.

Рыбы

Сегодня у рыбы – отличный день. Можно сделать массу дел. Без малейших усилий.

От людей в вашей жизни сплошная польза. Да и сама Рыба знает, что делать. А все идет по плану. А в свободное время нужно подбить баки по подготовке какого-то социального события. Убедитесь в том, что все находится под контролем.

Удачные цвета – тыквы и баклажанов.

Счастливые номера – 8 и 26.

Гороскоп предоставлен astroclan-ru

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