Гороскоп на 14 июня говорит, что сегодня хочется сделать все. И сразу. Продумайте все серьезные вопросы. И не торопитесь с решениями.
Овен
Овен совершенно уверен в том, что кто-то потеряет голову. Разве что эта голова, разумеется, не привинчена! Так сегодня этот человек рассеян еще больше. Если друзья попросят вас одолжить им что-то, есть вероятность, что они забудут вернуть его. Планеты сейчас благоприятны к вам. Доверяйте своим инстинктам. Если вы столкнулись с кем-то, кому вы не доверяете, модифицируйте свое поведение. Насколько это возможно.
Благоприятные цвета вишни и терракотты.
Удачливые номера – 4 и 67.
Телец
Девиз дня Тельца – эффективность и трудолюбие. Добавьте к этому практичность и ответственность, и будет вам счастье. Будьте вежливы с другими. Главное – не тратьте время на что-нибудь ненужное. Уж лучше участвуйте в обсуждениях и встречах. Ваше здравое отношение гарантирует вам некоторые восхищенные взгляды.
Положительные цвета банан и персик.
Счастливые номера – 12 и 33.
Близнецы
Сегодня отличный день для того, чтобы Близнецы подтянули все болтающиеся гайки в вашей жизни. Ну в смысле приберитесь. В порядок все приведите.
Отличная идея – проверить баланс своего счета. Убедитесь, что все в порядке. Можете вписаться в финансовую схему. Даже если там мутки какие-то. Если вы ходите по магазинам, вам попадутся крутые сделки. А то последнее, что вам надо, это растратить с таким трудом заработанные деньги.
Благоприятные цвета – красный рубин и дымчатый кварц.
Удачливые номера 24 и 35.
Рак
Жизнь явно не розы нынче. Как минимум, для Рака. И как максимум, сегодня. Кто бы говорил! Может, обратиться к другу? За поддержкой и советом. Устройте мозговой штурм. И внимательно слушайте. Некоторые любопытные идеи воспоследуют. Запишите. Потом пригодится. Сегодня – отличный день для работы над планом на будущее. Особенно, если вы уже давно проводите исследования. Или занимаетесь научной работой.
Выразительные цвета терракоты и серебристо-розовый.
Лаки цифры 2 и 49.
Лев
Ахиллесова пята Льва – эмоции. Как минимум, сегодня. А потому, кто-то играет на вашем сочувствии или чувстве вины. На самом деле, Лев в полном раздрае. Непонятно, что вы думаете. И чувствуете. Вами запросто воспользуются.
Стабилизирующие цвета – авокадо и устричный.
Счастливые номера – 4 и 52.
Дева
Не стесняйтесь использовать свой мозг, драгоценные Девы. Ну хотя бы сегодня.
Наслаждайтесь интеллектуальной дискуссии или тренируйте свой мозг. Перед тем, как ехать куда-то в первый раз, потрудитесь порыть инфы. Ну хоть в библиотеку сходите. Или погуглите. Хуже, явно, не будет.
Вдохновенный цвета – пепельной розы и лиловый.
Удачливые номера 17 и 60.
Весы
Весы нынче пребывают в эффективном и деловитом настроении. Это все, что нужно, чтобы добиться успеха.
Это же круто, когда все мы – одна команда. Есть только одно условие – разделять одни и те же цели. Если вы недавно были озадачены аномалиями в вашей заработной плате или в счете по кредитной карте, это хороший день попытаться разобраться.
Обеспеченные цвета – палевый и синий сапфир.
Счастливые номера – 17 и 19.
Скорпион
Скорпиону пора извлечь максимум. Из сегодняшнего дня. А точнее, из вашего сегодняшней практической и реалистической позиции. Особенно с учетом того, как вы вчера потрудились. Вы готовы посмотреть трудностям в лицо. Ну и обсудить их с теми, кто может помочь. Сегодня – отличный день для того, чтоб вписаться в борьбу за счастливое будущее.
Благоприятные цвета мармелад и блестящий белый.
Счастливые номера – 11 и 52.
Стрелец
Стрелец пребывает в деловом и практическом настроении. Так что это отличный денек для дел по дому. Вот только не пытайтесь срезать углы, не доделать… Или сделать их вполсилы. Сегодня можете разобраться в любой финансовой ситуации. Ну или выбить там долги.
Благоприятные цвета лазури и мандарина.
Счастливые номера – 11 и 21.
Козерог
Сегодня Козерог пребывает в практическом настроении. Но и об удовольствии не забывает ни на минуту. В разговоре с любимым человеком, вы обнаружите, что вы даете много советов. Ну или кто другой зарабатывает на вашем опыте. Вы эта… Станьте лучше рупором. В коллективе. Для тех, кто хочет знать, что они делают ли правильно или нет.
Удачные цвета – лайма и баклажана.
Удачливые номера 40 и 42.
Водолей
Самый лучший вариант для Водолея – это стать сегодня образцом аккуратности и упорядоченности. К сожалению, это проще сказать, чем сделать. Вы сегодня вне фокуса. А мысли где-то блуждают. Кстати, ощущение вялости и полусна ни разу вам не поможет.
Положительные цвета – пыльной розы и лиловый.
Счастливые номера 19 и 6.
Рыбы
Сегодня у рыбы – отличный день. Можно сделать массу дел. Без малейших усилий.
От людей в вашей жизни сплошная польза. Да и сама Рыба знает, что делать. А все идет по плану. А в свободное время нужно подбить баки по подготовке какого-то социального события. Убедитесь в том, что все находится под контролем.
Удачные цвета – тыквы и баклажанов.
Счастливые номера – 8 и 26.
Гороскоп предоставлен astroclan-ru
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