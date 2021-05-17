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РИА «7 новостей» публикует гороскоп на 18 мая. Что сулят нам в этот день звёзды?

Овен

Гороскоп предсказывает Овну обычный трудовой день, но с уникальными встречами. Такого яркого впечатления на коллег вы ещё точно не производили. Блеск, шик и красота! Ну и таланты, которые не скроешь. В финансовой сфере произойдёт небольшая неприятность. И, как всегда, покажется, что кто-то специально путает ваши планы… Но не верьте дурным мыслям. Всё будет хорошо.

Телец

С любимыми не расставайтесь. Вот фраза, которой стоит руководствоваться Тельцам 18 мая. Особенно если в отношениях с избранником всё наперекосяк. Если кто-то испортит вам с утра настроение, это отразится на работе. Но не превращайтесь в разъярённого быка, это чревато большим конфликтом. Тем, у кого хандрит автомобиль, не стоит отправляться в дальнюю поездку. Запланируйте ремонт, если больше нет сил жить в разрухе. Денег хватит на всё.

Близнецы

Заполнить реалии жизни философскими размышлениями придётся по душе близнецам. Коллеги вашего возвышенного настроения не поймут, а вот родные встанут на вашу сторону. Будьте теми, кем вы есть. Вас любят и ценят именно таким. Начальство наградит вас перспективным проектом. Не филоньте, от результата будет зависеть ваше продвижение по карьерной лестнице. Следите за тем, что едите. Есть риск отравления.

Рак

Раки сегодня будут казаться уставшими и понурыми. Ещё бы, столько неприятных задач навешали на вас ваше начальство. В сторону дела, пришло время отдохнуть. Если есть возможность взять выходной, смело сделайте это. И езжайте на природу, свежий воздух не помешает. Вечером возможна романтическая встреча. В финансовом плане будет всё спокойно, пока не напомнят о себе дальние родственники.

Лев

Подойдите к выполнению любой задачи с умом. Иначе ничего не получится, а если и получится, то результат не удовлетворить никого. Работать одними руками не получится, к вечеру вам «подвалят» интересные задачи, которые придётся решить точно в срок. Если придётся задержаться на работе, не злитесь. Вам воздастся по заслугам. Есть шанс заключить сногсшибательную сделку, так что без прибыли не останетесь. В любовных делах всё спокойно, только поумерьте свои собственнические замашки. Вашей второй половинке это может не понравится.

Дева

Прекрасное утро, радостные встречи с давними знакомыми – вот, что ждёт сегодня дев. А ещё вы так воодушевлены новыми проектами, что не вспомните о деньгах. Будьте на чеку, начальник может вам не доплатить. Смело собирайтесь в путешествие, всё должно пройти незабываемо. Если не с кем ехать в отпуск, вспомните про родственников. Кто-то из их точно захочет составить вам компанию. Следите за давлением.

Весы

Не удивляйтесь возвращению былой любви. Вы так прекрасно выглядите, что от вас невозможно оторвать взгляд. Но будьте осторожны: завершённые отношения редко приносят большое счастье. Сейчас лучше сделать акцент на работе, а не на амурных делах. Если предложат командировку, не отказывайтесь. Иначе возможны последствия. Вас утомят звонками друзья, но не обижайтесь. Ваш совет для них действительно важен.

Скорпион

Спорт, йога, прогулка – вот что поможет Скорпиону отвлечься от всего, что происходит на работе. Злые языки убьют в вас последнее желание возвращаться в офис. Но не стоит обращать внимание на завистливых коллег: ваши дела совсем скоро пойдут в гору, ожидается долгожданная прибавка к окладу. Не сомневайтесь, вы это заслужили. Секреты в этот день лучше никому не доверять. Поговорите с самым родным человеком, и на этом стоит завершить.

Стрелец

Чтобы совместить полезное с приятным, распланируйте день заранее. Иначе всё пойдёт по плохому пути, и от дня останутся одни разочарования. Угождать начальству – не в вашем характере. Успеха на работе сможете добиться своими блестящими результатами. В семье возможны конфликты на ровном месте. Не разжигайте огонь, будьте мудрее. Занимаясь вопросами здоровья, обратите внимание на органы ЖКТ.

Козерог

Козерога в этот день потянет на откровенность. Ну ещё бы, столько всего накопилось, не хочется держать в себе. Интересная информация в плане финансов поступит по электронной почте. Не попадитесь в лапы мошенников, если будете отвечать на звонки. Рабочие планы рухнут. Но разве это не повод наконец-то заняться личной жизнью?

Водолей

Все секреты Водолея выйдут наружу, если вы доверитесь не тем людям. Будьте умнее и избирательнее. Кстати, может прийти очень необычное предложение по работе. Вы будете шокированы, но не пугайтесь – это правда и это очень выгодно. Но прежде, чем менять работу, посоветуйтесь со второй половинкой. Не забывайте, что родные хотят для вас только лучшего, так что не кидайтесь на них с упрёками.

Рыбы

У Рыб будет масса планов на день. И если чему-то всё же не удастся сбыться, не волнуйтесь. Всё случится уже в ближайшие дни. В плане денег всё должно нормализоваться, если перестанете тратить деньги на ерунду. Будьте позитивнее, смотрите на проблемы с улыбкой. Вечером лучше остаться дома.

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