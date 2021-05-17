Народные приметы 18 мая: что нельзя и что можно делать в день Арины-капустницы

День Арины-капустницы отмечали наши предки 18 мая. Не случайно он имеет такое название. Представители духовенства сегодня вспоминают преподобную Ирину, которая погибла за веру в Христа. А с капустой он связан потому что в этот день было принято высаживать саженцы в землю.
С какими приметами связан день 18 мая? К каким из них стоит прислушаться?
Что нельзя и что можно делать в день Арины-капустницы?:
18 мая запрещается оставлять в ночь грязную посуду, кастрюли и любую другую кухонную утварь. В противном случае на них слетятся тёмные силы и останутся жить в вашем доме. После этого не удивляйтесь, если дети будут постоянно болеть, а между родственниками будут возникать постоянные разлады.
Не переступайте через валяющиеся в полях и на огородах деревья. Наши предки верили, что так наши небесные покровители переграждают путь злым духам.
Женатым женщинам в этот день не стоит ходить в гости к вдовам. Даже если речь идёт о хорошей подруге или близкой родственницы. Считается, что это может навлечь на женщину огромные проблемы, связанные с болезнью и скоропостижной потерей мужа.
На Арину-капустницу не стоит много сплетничать. Иначе рот покроется язвами, от которых невозможно будет избавиться.
Народные приметы 18 мая
Грозовые облака в этот день сулят беду;
Если погода часто меняется на Арину-капустницу, быть лету тёплым;
Если съесть капусту прошлого урожая, в этом останетесь и вовсе без него;
Ярко светит солнце к богатому урожаю зерновых;
Крупные облака плывут с юга на север – ожидай дождя.
Гусь начал обмываться в сухом месте – будет холодно, а если же в воде – это к теплу.