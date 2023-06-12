Галерея Лебедевых представила Касимов на ВДНХ в Москве

Команда Галереи Лебедевых представила город Касимов как туристическое направление на Российском туристическом форуме «Путешествуй!», который состоялся с 8 по 11 июня в Москве на площади Промышленности на ВДНХ.

Экспозиция Рязанской области рассказала туристам, как построить индивидуальный маршрут по региону, какие сервисы существенно упростят путешествие и помогут сэкономить в поездке.

Также были представлены самые интересные и красивые локации для посещения. Порадовал стенд нашего региона и кухней Рязанского края от гастробара «Есть» и шефа Максима Титова.

Представительство Касимова рассказало о выставочном проекте Галереи Лебедевых и объектах туристского показа в городе и районе, которые реализуются в текущем и следующем году.

Команда галереи побывала в Третьяковской галерее и в инновационном пространстве ГЭС-2, где познакомилась с новейшими техниками презентации искусства. Их планируют применить и в Касимове.

Галерея Лебедевых благодарит Агентство развития туризма Рязанской области за приглашение и поддержку во время подготовки и проведения мероприятия.