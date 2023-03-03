Елена Митина возглавила оргкомитет по проведению праймериз «ЕР» в Рязанской области

В Рязанской области дан старт проведению предварительного голосования для выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в органы местного самоуправления. Об этом сообщает официальный сайт регионального отделения партии.

На прошедшем заседании президиума регионального политсовета партии сформирован и утвержден организационный комитет, который будет обеспечивать проведение и контроль всей процедуры.

Оргкомитет праймериз возглавила бывший депутат Госдумы, председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Елена Митина.

Более 30% его состава — это представители общественных организаций. Более 20% — представители региональных средств массовой информации. Всего в него вошли 14 человек.

Оргкомитет займется приемом документов и регистрацией участников, определит места проведения встреч, сформирует составы участковых счетных комиссий и будет информировать жителей о ходе предварительного голосования.

Было определено и место нахождения оргкомитета − общественная приемная «Единой России» по адресу: Рязань, улица Дзержинского, 10. Желающие принять участие в праймериз могут подать документы уже с 8 марта − в будни с 10.00 до 17.00. Выходные — суббота, воскресенье и праздничные дни.

В муниципальных образованиях Рязанской области, в которых пройдут выборы в органы местного самоуправления, также будут созданы организационные комитеты по проведению ПГ. В них войдут члены и сторонники «Единой России», представители общественности и молодежи.

В этом году в Рязанской области пройдет более 200 кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Самые крупные − выборы депутатов Рязанской городской Думы.

Также пройдут кампании по выборам глав и депутатов органов местного самоуправления, по итогам будут заняты более 1250 мандатов.

Электронное предварительное голосование «Единой России» пройдет с 22 по 28 мая 2023 года.