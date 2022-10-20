Четверг, 20 октября, 2022
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Девушку с героином задержали на окраине Рязани

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На окраине Рязани сотрудники полиции задержали девушку с героином. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Информация о приехавших на машине мужчине и женщине, ищущих закладку на улице Березняковской, поступил правоохранителям от бдительных граждан.

Полицейские выехали на место и опросили парочку. 27-летняя женщина призналась, что имеет при себе сверток с героином.

Позднее в отделе в кармане рязанки при личном досмотре нашли полимерный пакетик с героином массой 2,31 грамма. Девушка стала фигуранткой уголовного дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ о незаконном приобретении наркотиков.

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