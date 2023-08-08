Детские покупки: 52% россиян контролируют траты своих детей

Карманные деньги у детей сейчас не редкость. Более двух третей родителей (69%) дают детям карманные деньги на мелкие расходы. Большинство (52%) контролируют траты своих детей. Самые продвинутые взрослые (39%) считают выделение средств хорошим способом научить детей обращению с деньгами и планированию бюджета, выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» в ходе совместного опроса*.

Абсолютное большинство родителей (69%) обычно выделяют своим детям бюджет на карманные расходы. Лишь около трети россиян (31%) считают, что детям нельзя доверять деньги. Опрошенные родители считают, что в большинстве случаев их дети тратят свои карманные деньги на удовольствия. Среди множественного выбора вариантов ответов наиболее популярными стали покупки компьютерных и мобильных игр (38%). На втором месте оказалась газировка (29%), а замыкают тройку статей расходов детей, по версии взрослых, детские игрушки: куклы, конструкторы, машинки и прочее (26%). Менее популярным объектами карманных трат стали сладости (22%), фастфуд (21%) и различные детские гаджеты (11%).

Россияне осознают необходимость обучения детей обращению с деньгами с раннего возраста. Наиболее популярным способом повышения финансовой грамотности детей (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) стал личный опыт родителей и их привычек ведения семейного бюджета (46%). Ребенку переводят деньги и просят, чтобы он самостоятельно отслеживал баланс и принимал решение о приобретении той или иной вещи. Второй популярный способ – совместный шоппинг родителей и детей (33%). Члены семьи вместе ходят по магазинам и выбирают товары по оптимальным ценам. В топ-3 также вошли накопления (25%) – детей учат откладывать деньги на более нужные и крупные покупки, не тратя сразу всю сумму карманных.

31% родителей ежемесячно выделяют на детские траты до 1000 рублей. Каждый четвертый (27%) готов рассмотреть сумму от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, а 28% — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Лишь 14% готовы и могут позволить ребенку тратить свыше 5 тысяч рублей в месяц.

Обучение финансовой грамотности с раннего возраста – важная часть воспитания детей и вклад в их благополучное будущее. С развитием электронных денег, появлением маркетплейсов, большого количества товаров и, конечно, развитием игровой индустрии это стало еще и актуальной необходимостью. Чтобы дети чувствовали себя уверенно в современном мире, им нужно объяснять, откуда берутся деньги, какова их ценность и как их можно преумножать. Чем раньше ребенок будет приучен к полезным финансовым привычкам — быть бережливым, учиться контролировать и анализировать свои расходы, уметь делать накопления на крупные покупки и заветные желания и т.д. — тем проще ему будет адаптироваться к взрослой жизни и быть успешным, – говорит заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

*Опрос 1202 респондентов проведен во всех регионах России в июле 2023 года.