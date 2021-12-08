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Среда, 8 декабря, 2021
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Депутаты Рязанской областной Думы обсудили меры поддержки молодежи

7info7

Во вторник, 7 декабря, на площадке центра цифрового образования детей «IT-куб» состоялось выездное заседание рабочей группы Рязанской областной Думы по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию.  На этот раз в центре внимания парламентариев — вопросы государственной молодежной политики. В мероприятии также приняли участие руководители региональных органов власти, ректоры рязанских вузов, представители молодежных организаций и волонтерских движений.

Открывая встречу, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин напомнил, что Президент в своем Послании поставил цель открыть как можно больше возможностей для молодого поколения России: это касается образования, последующего трудоустройства и карьерного роста, участия в общественной и политической жизни, поддержки одаренных детей, молодых семей с детьми. Отдельное внимание глава регионального парламента уделил теме волонтёрства, подчеркнув, что в период пандемии данное направление доказало свою востребованность и значимость.

– У многих людей, особенно молодежи, есть потребность быть вовлеченными в решение важных для общества проблем. И это желание должно на уровне государства поощряться. В Государственной Думе сейчас обсуждаются законодательные решения по поддержке волонтерского движения. Нам очень  важно, чтобы добровольчество развивалось в разных сферах. Хочу поблагодарить представителей активной рязанской молодёжи за неравнодушие, желание менять жизнь вокруг и вдохновлять других на добрые и нужные дела, – отметил Аркадий Фомин и вручил награды Рязанской областной Думы представителям молодежных организаций региона.

В ходе заседания члены рабочей группы обсудили возможные меры поддержки молодых специалистов.  В настоящее время в регионе действуют программы, предусматривающие предоставление единовременных выплат учителям, врачам и фельдшерам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты.  Однако, как было отмечено, они недостаточно востребованы. Среди проблемных вопросов также был назван отток выпускников в соседние регионы. 

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Участники встречи высказали ряд предложений по созданию в Рязанской области условий для успешной реализации потенциала молодых людей. В частности, речь шла о необходимости комплексного подхода в работе с молодежью, обеспечении возможностей для повышения личных компетенций специалистов и развитии социальной инфраструктуры в муниципальных образованиях, которая повысит привлекательность работы на селе.

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