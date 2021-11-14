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Воскресенье, 14 ноября, 2021
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Депутат опубликовала стихотворение в память о скончавшейся в Рязани Марине Полухиной

7info

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Депутат Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова опубликовала ВКонтакте стихотворение в память об умершей в Рязани Марине Ивановне Полухиной.

Жаль, что хорошие люди уходят,

скромно уходят, без шумных реприз.

Люди от Бога готовы к исходу,

их не тиранит душевный каприз.

Их провожают плакучие ивы,

плачут березы, взирая вослед.

Души ушедших печально красивы,

их озаряет немеркнущий свет.

Скромный уход оставляет живущим

веру в спасительный образ добра,

сеет надежду в умы неимущих,

в холод речей добавляет тепла.

О смерти директора школы № 71 города Рязани стало известно в субботу, 13 ноября.

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