Депутат опубликовала стихотворение в память о скончавшейся в Рязани Марине Полухиной

Депутат Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова опубликовала ВКонтакте стихотворение в память об умершей в Рязани Марине Ивановне Полухиной.
Жаль, что хорошие люди уходят,
скромно уходят, без шумных реприз.
Люди от Бога готовы к исходу,
их не тиранит душевный каприз.
Их провожают плакучие ивы,
плачут березы, взирая вослед.
Души ушедших печально красивы,
их озаряет немеркнущий свет.
Скромный уход оставляет живущим
веру в спасительный образ добра,
сеет надежду в умы неимущих,
в холод речей добавляет тепла.
О смерти директора школы № 71 города Рязани стало известно в субботу, 13 ноября.