Понедельник, 17 июля, 2023
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Депутат ГД пояснил, какое отношение зерновая сделка имела к атакам на Крымский мост

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Как отметил Андрей Альшевских, член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, в настоящее время сложно дать оценку мерам безопасности, которые будут предприниматься после теракта на Крымском мосту. Однако этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время, заявил он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Альшевских указал на то, что на заседании Совета безопасности РФ будет рассмотрен вопрос в более широком контексте: причины произошедшего, меры предотвращения и реакции на ситуацию. Он отметил, что обеспечение безопасности граждан РФ, которые пользуются Крымским мостом для перемещения между полуостровом Крым и материковой Россией, будет на первом плане.

По словам Альшевских, необходимо обратить внимание на то, что сегодня последний день участия России в зерновой сделке. Парламентарий подчеркнул, что Россия неоднократно обращала внимание мирового сообщества на то, что Украина использует зерновую сделку в качестве прикрытия для террористических атак на Российскую Федерацию.

Альшевских подчеркнул, что сегодняшний теракт стал показательным примером для всего мирового сообщества, особенно для тех стран, которые помогали киевскому режиму в осуществлении террористических атак на мирные объекты и граждан. Он отметил, что Крымский мост является гражданским объектом, на котором находились не только военные, но и мирные граждане, и выразил соболезнования пострадавшим.

Депутат призвал мировое сообщество открыть глаза на действия киевского режима и поддержку террористическим актам, которые они осуществляют.

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